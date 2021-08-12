陈婧：当官媒炮轰阿里

还没从股市震荡中恢复元气，电商巨头阿里巴巴又陷入公关危机。这一次，他们不仅面对网民的怒火，还有官媒的炮轰。

一名阿里巴巴女员工上周末自曝出差时被恶意灌酒，随后相继遭客户与上司猥亵，她向上级主管求助无门。这则贴文在微博上被热转20多万次，阿里也随即成为众矢之的。

事发之后，阿里紧急辞退涉事男主管，集团董事局主席兼首席执行官张勇承诺将开通性骚扰举报通道，加快制定反性骚扰行为准则。数千名阿里员工也联名发出倡议书，呼吁公司建立反性骚扰机制，杜绝在破冰、团建、业务往来等活动中的性骚扰。