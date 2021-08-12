陈婧：当官媒炮轰阿里 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 还没从股市震荡中恢复元气，电商巨头阿里巴巴又陷入公关危机。这一次，他们不仅面对网民的怒火，还有官媒的炮轰。一名阿里巴巴女员工上周末自曝出差时被恶意灌酒，随后相继遭客户与上司猥亵，她向上级主管求助无门。这则贴文在微博上被热转20多万次，阿里也随即成为众矢之的。事发之后，阿里紧急辞退涉事男主管，集团董事局主席兼首席执行官张勇承诺将开通性骚扰举报通道，加快制定反性骚扰行为准则。数千名阿里员工也联名发出倡议书，呼吁公司建立反性骚扰机制，杜绝在破冰、团建、业务往来等活动中的性骚扰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿里巴巴 人民日报 舆论 性侵 资本无序扩张 传涉收受资助动员工会抗争 港职工盟被警队国安处调查 与社会要求现金纾困相违 台拟发“振兴五倍券”引争议