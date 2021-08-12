谈执法搜救及打击非法捕鱼 台美海巡工作组启动定期视讯会议

台湾海岸巡防署和美国海岸警卫队昨天召开“台美海巡工作小组”第一次视讯会议，就海上执法、打击“非法、未报告及不受规范”渔业活动，以及联合海上搜救等议题深入交换意见。

（台北／香港综合讯）台湾海岸巡防署和美国海岸警卫队昨天召开“台美海巡工作小组”第一次视讯会议，就海上执法、打击非法渔业活动及联合海上搜救等议题交换意见。

不过，针对台媒报道台美海巡舰艇前天在花莲外海举行联合操演一事，台湾海巡署昨天指出并非事实。

台湾外交部和美国在台协会（AIT）昨天在各自网站发布新闻稿指出，依据驻美国台北经济文化代表处（TECRO）和美国在台协会（AIT）3月签署的设立海巡工作小组了解备忘录，双方在台北时间8月11日召开“台美海巡工作小组”第一次视讯会议。

台外交部：强化合作因应区域海事挑战

台湾外交部新闻稿指出，双方就海上执法、打击“非法、未报告及不受规范”渔业活动，以及联合海上搜救等议题深入交换意见。双方同意“台美海巡工作小组”未来将定期召开会议，就共同关切的海事议题进行协调，以强化台美合作因应区域海事挑战。

据《自由时报》和《联合报》报道，台湾海巡署的嘉义舰、安平舰、台东舰与一艘舷号PP10068百吨级巡逻艇，前天上午和昨天清晨在花莲外海30浬处集结，显然正进行某项操演。

海巡署昨天发出新闻稿说明，该署近年强化海域巡防能量，积极筹建各式新式舰船艇，为使新造舰船艇熟悉及应处各海域状况，均规划实施环岛水文及航路测试与相关组合训练。“有关媒体报道本日（10日）台美海巡于花莲外海举行联合操演一事，并非事实。”

中国学者：说是海上执法 实际是变相军事安全合作

海巡署新闻稿还指出，台美双方“未来亦不排除任何可能的互动合作模式。基于双方默契，未经双方同意，合作内容不对外公开”。

另据香港中通社报道，中国南海研究院院长吴士存指出，美台设立海巡工作小组，是美国出于强化在西太平洋部署其海岸警卫队力量的目的。美国海岸警卫队的船只，在美国本土归国土安全部指挥；一旦离开本土，例如到西太平洋，就归美国的地区舰队来指挥，作为海军船舶来使用。

吴士存还说，美台海巡联合演习，表面上是海上执法，实际上是一种变相的军事安全合作。所以北京要将此视同美台在军事安全领域合作“打擦边球”的行为，未来甚至可能将过渡到美台海军之间的联合演习。面对美国与台湾如此试探中国大陆底线的行为，北京应保持警惕，要应对其可能出现行动升级和规模扩大。