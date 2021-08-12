港府将修改《国旗及国徽条例》 网上侮辱中国国旗最高可处三年监禁

受访学者指出，近年来不时有港人在示威活动中公然做出侮辱中国国旗或国徽的行为，相信有关修改条例可以发挥阻吓作用，增强中央政府在香港的权威性。

中国全国人大常委会去年通过修改《国旗法》及《国徽法》，香港特区政府昨天决定跟从修改《国旗及国徽条例》，包括列明禁止网上侮辱中国国旗或国徽。一旦罪成，最高可处以监禁三年。