香港政情 港府将修改《国旗及国徽条例》 网上侮辱中国国旗最高可处三年监禁 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 港府修改《国旗及国徽条例》，草案内容包括将国旗及国徽纳入中小学教育。图为今年7月1日一名亲中支持者在尖沙咀手持中国国旗，庆祝中国共产党创党100周年暨香港回归24周年。（路透社） 字体大小: 小 中 大 受访学者指出，近年来不时有港人在示威活动中公然做出侮辱中国国旗或国徽的行为，相信有关修改条例可以发挥阻吓作用，增强中央政府在香港的权威性。中国全国人大常委会去年通过修改《国旗法》及《国徽法》，香港特区政府昨天决定跟从修改《国旗及国徽条例》，包括列明禁止网上侮辱中国国旗或国徽。一旦罪成，最高可处以监禁三年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港 国安法 国旗 传涉收受资助动员工会抗争 港职工盟被警队国安处调查 与社会要求现金纾困相违 台拟发“振兴五倍券”引争议