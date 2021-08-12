香港政情

传李嘉诚不参加香港来届选委选举

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月12日 5:00 AM

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香港选举委员会界别分组选举下月举行，提名期今天结束。据消息人士透露，香港富豪李嘉诚不会参加来届选委选举。

据《香港01》昨天引述消息人士报道，现任长江和记实业集团资深顾问、地产及建造界选委的李嘉诚，不会参选选委。他于2018年退休时，已表明只会继续从事公益事业。

香港选举事务处上周开放正式选民登记册。根据资料，李嘉诚及两名儿子李泽钜、李泽楷，分别透过不同界别以“获授权代表”身份成为选民，其中李嘉诚以长江实业集团有限公司获授权代表，成为地产及建造界选民。但消息人士指，李嘉诚不会参选来届选委会。

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