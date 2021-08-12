香港政情 传李嘉诚不参加香港来届选委选举 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港选举委员会界别分组选举下月举行，提名期今天结束。据消息人士透露，香港富豪李嘉诚不会参加来届选委选举。据《香港01》昨天引述消息人士报道，现任长江和记实业集团资深顾问、地产及建造界选委的李嘉诚，不会参选选委。他于2018年退休时，已表明只会继续从事公益事业。香港选举事务处上周开放正式选民登记册。根据资料，李嘉诚及两名儿子李泽钜、李泽楷，分别透过不同界别以“获授权代表”身份成为选民，其中李嘉诚以长江实业集团有限公司获授权代表，成为地产及建造界选民。但消息人士指，李嘉诚不会参选来届选委会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港选举委员会 界别分组选举 李嘉诚 汤家骅 传涉收受资助动员工会抗争 港职工盟被警队国安处调查 与社会要求现金纾困相违 台拟发“振兴五倍券”引争议