拜登12月以视讯方式召开 台湾努力争取参与民主峰会

台湾外交部北美司副司长陈慧蓁说，这次的峰会主题包括对抗威权主义、打击贪腐及促进人权，都是台美共享的价值，台湾会与美国及其他理念相近的伙伴共同捍卫民主及人权。

美国总统拜登将在12月以视讯方式召开民主峰会，拟邀全球民主政体领导人出席，并规划在明年举行实体领袖峰会，台湾外交部昨天表达努力争取参与之意。

此间受访学者认为，台湾总统蔡英文届时有可能收到邀请函，但最后能否出席，或由谁代表与会，仍须观察中美关系发展而定。

美国白宫11日宣布，拜登预定在12月9日、10日邀请各国国家元首、公民团体、慈善团体和企业代表，以视讯方式召开民主峰会，并计划在明年举行实体领袖峰会。这次峰会将聚焦对抗威权主义、打击贪腐及促进人权这三项议题。

拜登在去年竞选期间与选后都明确表示，上任后将召开全球民主领袖峰会。台湾驻美代表萧美琴2月初曾向媒体表示，在不同洽谈场合都有向拜登团队表达台湾非常期待能参与民主峰会，也获得非常正面肯定的回应。

美国国务卿布林肯3月10日出席众议院外交委员会听证会时，在答复共和党籍众议员询问是否会邀请台湾出席拜登召开的民主峰会时当场应允，赞许台湾为强健民主政体、科技重镇，并脱口说出台湾是一个能对世界作出贡献的“国家”。

台湾外交部北美司副司长陈慧蓁昨天在例行记者会表示，台湾将持续跟拜登政府协调，争取参与这场峰会。

她说，这次的峰会主题包括对抗威权主义、打击贪腐及促进人权，都是台美共享的价值，台湾会与美国及其他理念相近的伙伴共同捍卫民主及人权。

学者：拜登政府延续反中 蔡英文收邀请函可能性高

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》表示，这是拜登政府反中的延续，蔡英文收到邀请函的可能性很高，但不是因为台湾民主，而是台湾跟着美国拿着反中的大旗，是政治选择正确，就如同美国也批评印度民主倒退，但印度届时也会收到邀请函，因为印度是美国印太战略的重要成员。

不过，拜登计划在10月G20峰会与中国国家主席习近平会面，故陈一新认为，蔡英文的邀请函应该会在10月“拜习会”后才会公布。

政治大学国关中心研究员汤绍成接受本报访问表示，世界局势多变，像美国正从阿富汗撤军，已掌控阿富汗过半领土的塔利班民兵组织很可能在近期攻陷首都喀布尔，以及以色列轰炸伊朗支持的黎巴嫩，中东政局不在美国的掌控中，还有朝鲜等问题，华盛顿都必须和北京合作解决，因此蔡英文能否出席民主峰会的视讯会议，此时还很难说。

政治大学国关中心研究员严震生提出解决之道，他建议由半官方的民主基金会董事长、立法院长游锡堃与会。他说，大陆绝不可能同意蔡英文出席民主峰会，由对台湾过去的民主有贡献且具份量的游锡堃代表出席，有助台湾永续发展，也不会碰触大陆底线，最为合适。

大陆《环球时报》主编胡锡进昨天发表评论，称大陆现在就清楚表明态度，决不会允许蔡英文参加美国民主峰会。胡锡进说，让蔡英文与各国元首、政府首脑参加同一个会议，出现在同一个屏幕上，那将是对“一个中国”原则的宣战。

胡锡进称，这次峰会是拜登政府对抗中国的又一出招，它等于是把世界各国强行定义成民主的和非民主或“独裁”的国家，是一次分裂世界的会议。