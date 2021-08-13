金额远高于华融原董事长赖小民 内蒙官员李建平成“第一贪官”

中共呼和浩特市经济技术开发区党工委原书记李建平因涉案金额超过30亿元（人民币，下同，约6亿新元），被称为“中国第一贪官”。内蒙古科右中旗人民检察院上月公布的一份行贿罪起诉书透露，一家房地产开发公司法人代表杨进东曾向李建平行贿高达5.778亿元。

《中国新闻周刊》昨天（8月12日）发文称，李建平涉案金额远高于华融原董事长赖小民（17亿余元）和中共陕西省委原书记赵正永（7.17亿元）的涉案金额之和。2018年李建平被查后，该案因涉案人员众多，案情复杂，至今仍未进入公诉阶段。

2020年7月31日，天津市第一中级人民法院判处赵正永死刑，缓期二年执行，并在缓期二年期满减为无期徒刑后，终身监禁。今年1月5日，天津市第二中级人民法院判处赖小民死刑；1月29日，经最高人民法院核准，天津市第二中级人民法院对赖小民执行了死刑。

近年来另一名被执行死刑的贪官是山西省吕梁市原副市长张中生，他的涉案金额达到10.4亿人民币，是改革开放后中国首个涉案金额超过10亿元的贪官。2018年3月，张中生被山西省临汾市中级法院判处死刑。

有关人士分析，李建平属于厅级干部，官职并不算高，但他的涉案金额在已公布的中国贪官中排名第一，达到30亿元量级，远超其他贪官。预计李建平有可能像赖小民、张中生一样，被判处死刑。

李建平今年61岁，曾任内蒙古电子学校教师，内蒙古电子工业局团委书记，内蒙古啤酒厂副厂长，呼和浩特市节水办主任等职。2004年，李建平出任呼和浩特市水务局局长，2011年出任呼和浩特市经济技术开发区党工委书记。

2018年9月，内蒙古自治区纪委监委发布消息称，李建平涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

今年2月，《中国纪检监察报》披露了李建平案的部分案情。报道指李建平从帮助他人承揽工程收受钱物开始，到将手中权力充分变现，金额从几万、几十万，逐渐增加到几百万、几千万，甚至几亿，胃口越来越大。

随意设置空壳公司数十家

报道说，李建平随意设置空壳公司数十家，在他直接策划和授意下，这些公司相互揽项目、做生意，大量国有资金最后被挪作他用。李建平涉案金额达到30亿余元，据李建平供述，除部分钱款用于赌博外，其余大多被用于购买收藏名家字画、古玩玉器、黄金珠宝、名贵手表，以及大量中外名酒，其酒窖中收藏的各类名酒达数万瓶。

报道指出，李建平被留置（扣押）前，还妄想将2亿多元资金转走。李建平还涉嫌违规进人862人，“劣币驱逐良币”现象在开发区大行其道，公平竞争荡然无存，他的嚣张跋扈，让这个国家级经济技术开发区元气大伤、濒临破败。

另据《中国新闻周刊》昨天报道，李建平被带走调查时，办案人员在其办公室内发现五六本护照。他被带走的第一个月，拒不交代问题，甚至几次绝食企图蒙混过关，之后精神濒临崩溃，开始交代问题。李建平圈子广泛，曾经常在家中陪一些省部级领导打麻将。他被抓后，供出一些厅级及以上官员，因涉及人员众多，给该案的查处带来不少复杂性。