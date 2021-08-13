韩咏红：台湾要“五倍振兴”

连日来，在台湾各路媒体与政论节目中，议论最多的政策当属“五倍券”，民众留言与叩因（call in）也是怨怼四起，受关注度甚至超过疫苗不足的问题。

什么是“五倍券”？这是台湾独有的疫后振兴经济工具，简单说就是政府发行消费券，目的是振兴受冠病疫情严重打击的经济，全名“振兴五倍劵”。台湾行政院本月5日证实，初步规划让民众以1000元现金（新台币，下同，49新元）兑换价值5000元的消费券（以不同面额发放共10张），因为有“一换五”的倍数效应，所以叫“五倍券”。