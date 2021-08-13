韩咏红：台湾要“五倍振兴” 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩咏红 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 连日来，在台湾各路媒体与政论节目中，议论最多的政策当属“五倍券”，民众留言与叩因（call in）也是怨怼四起，受关注度甚至超过疫苗不足的问题。什么是“五倍券”？这是台湾独有的疫后振兴经济工具，简单说就是政府发行消费券，目的是振兴受冠病疫情严重打击的经济，全名“振兴五倍劵”。台湾行政院本月5日证实，初步规划让民众以1000元现金（新台币，下同，49新元）兑换价值5000元的消费券（以不同面额发放共10张），因为有“一换五”的倍数效应，所以叫“五倍券”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 振兴五倍券 蔡英文 苏贞昌 香港今年年中人口739万4700人 比去年同期减少逾8.7万约1.2％ 工行上海分行原行长顾国明 因受贿罪被判无期徒刑