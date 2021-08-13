中国政情 中国公布《法治政府建设实施纲要》 料为加强监管互联网等领域提供法律框架 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国在前晚公布的《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》中称，将积极推进国家安全、科技创新、反垄断、涉外法治等领域的立法。这预计将为官方进一步加强对近期备受关注的互联网、科技等领域的监管，提供法律框架。据新华社、人民网等中国媒体报道，《纲要》提出，要加大教育培训等领域执法力度，加强反垄断、国家安全等重要领域立法，建立惩罚性赔偿和巨额罚款制度等。同时也提到，要及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 反垄断 法治政府建设实施纲要 互联网 教育培训 科技 香港今年年中人口739万4700人 比去年同期减少逾8.7万约1.2％ 工行上海分行原行长顾国明 因受贿罪被判无期徒刑