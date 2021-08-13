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中国公布《法治政府建设实施纲要》 料为加强监管互联网等领域提供法律框架

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月13日 5:00 AM

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中国在前晚公布的《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》中称，将积极推进国家安全、科技创新、反垄断、涉外法治等领域的立法。这预计将为官方进一步加强对近期备受关注的互联网、科技等领域的监管，提供法律框架。

据新华社、人民网等中国媒体报道，《纲要》提出，要加大教育培训等领域执法力度，加强反垄断、国家安全等重要领域立法，建立惩罚性赔偿和巨额罚款制度等。同时也提到，要及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板。

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