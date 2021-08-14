秦刚向谢尔曼强调：台湾问题是中美关系最重要最敏感问题

（华盛顿／北京综合讯）美国副国务卿谢尔曼前天（8月12日）下午在美国国务院会见了中国新任驻美大使秦刚。秦刚强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。这也是秦刚赴美履新后的首次公开活动。

据美国国务院在官网发布、只有两句话的简短声明，谢尔曼（Wendy Sherman）在会见中回顾了她上个月在天津与中国官员会晤时提出的问题，并表示美国将致力于继续进行讨论。

据新华社报道，秦刚在会面结束后对记者说，双方谈得很深入，也很坦诚，充分交换了意见。双方一致认为，中美双边关系非常重要，要通过对话沟通解决问题，管控好分歧和矛盾，改善两国关系。秦刚还强调，台湾问题是最重要、最敏感的问题，他向谢尔曼明确阐述了中方立场。

新华社在稍早的报道中还提到，秦刚在会见中感谢美方为其履职提供支持和协助。他说，当前中美关系站在新的十字路口。他将按照两国元首今年除夕通话的精神，加强同美方的及时沟通对话，努力推动理性、稳定可控、建设性的中美关系。

谢尔曼和秦刚会后也分别在推特上发文。谢尔曼的推文基本无异于美国国务院的上述声明，秦刚则对谢尔曼在他结束自我隔离后的第一天与他见面表示感谢，并称期待与美方同僚继续开展对话与沟通。

有学者认为是积极信号 也有学者认为态度相对冷淡

据英国广播公司中文网报道，美国巴克内尔大学政治学与国际关系系主任朱志群认为，在美中关系处于低谷之际，这种礼仪性质的会晤以及双方继续保持沟通与对话的表态是一种积极信号。

美国华盛顿智库史汀生研究中心（Stimson Center）中国项目主任孙韵则认为，从双方的简报来看，态度还是相对冷淡，并没有显示出有特别多双边关系改善的迹象。

谢尔曼上个月26日在天津同中国副外长谢锋举行会谈，并与中国国务委员兼外长王毅会面。这是中美高官自3月在阿拉斯加激烈交锋后的再一次会面。秦刚则在天津会谈结束两日后飞抵华盛顿，填补前任驻美大使崔天凯于6­月23日卸任后一直悬空的位置。