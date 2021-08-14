波及18省48市但扩大“风险较小” 中国研判疫情已受控

中国本轮由德尔塔变种病毒引发的新一波疫情，波及18省48市，但官方研判情况已受控，并仍会采取更为严格的防疫措施。

中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华昨天在国务院联防联控机制发布会上说：“全国疫情风险总体可控，全国层面发生大规模疫情风险是比较小的。”

自7月20日暴发新一轮疫情以来，中国大陆本土确诊病例累计逾1282起，前天新增确诊病例99起，其中本土47起，包括江苏26起，河南14起，湖北、湖南分别为四起、两起，云南一起。

目前中国新增病例增速已放缓，出现病例的48个城市有36个超过五天没有新增病例，除扬州、武汉、张家界外，其他地市仅有零星病例报告。

与欧美等国相比，中国这轮疫情新增病例并不多，但官方对冠病疫情一直采取零容忍态度，同时，为避免德尔塔变种病毒造成全国性的疫情，中国近期再度采取严厉的管控措施，有些措施甚至比以往更严格。

贺青华说，国家卫健委将指导全国各地全面排查口岸城市、机场、港口、定点医院、集中隔离点等高风险场所的防控漏洞，避免发生新的境外输入疫情。

新指南建议备用高级别口罩 若出现咳嗽等应佩戴就诊

在此轮冠病疫情中，主要感染人群为南京禄口机场的保洁人员，扬州麻将馆的暴露人员，以及张家界等旅行团成员。

中国国家卫健委新修订了疫情防控指南，旨在强化机场、麻将馆等室外场所的口罩佩戴、健康监测，以及疫苗接种等要求。

新版戴口罩指南提出，民众除在麻将馆、棋牌室等密闭场所要测体温、核验健康码、戴口罩外，在人员密集的室外场所，如游船、露天剧场也要佩戴口罩。

此外，指南还建议民众日常备用高级别口罩，以便家人出现咳嗽等症状需要到医院就诊时佩戴。指南也强化了航班保洁人员、机场司机、机场公安辅警、机场装卸工人等重点人群的卫生防护要求。

中国尽一切努力阻止疫情死灰复燃，其中包括加快疫苗的接种。昨天发布会上，中国卫健委官员说，截至8月12日，中国大陆接种冠病疫苗18.33亿剂次，完成全程接种的人数为逾7.7亿人，其中包括12岁至17岁人群已接种逾6000万剂次。