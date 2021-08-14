庄慧良：“3+11”不是破口？

台湾今天（8月14日）将重启与帕劳间的旅游泡泡，外界担忧帕劳“5+9”（在住家或隔离旅馆五天加强版自主健康管理，经核酸检测阴性再进行九天一般自主健康管理）入境检疫过于宽松，重蹈诺富特饭店“3+11”（机组人员三天居家检疫，11天自主健康管理）的覆辙。

中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中前天在答复上述问题时，出人意表地提及“3+11”的政策没有影响到社区，华航和诺富特饭店员工染疫“是一个群聚的事件，并不算是一个社会的破口”。此言一出，舆论哗然，在野党和学者痛批陈时中“鬼月说鬼话”。