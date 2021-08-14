庄慧良：“3+11”不是破口？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾今天（8月14日）将重启与帕劳间的旅游泡泡，外界担忧帕劳“5+9”（在住家或隔离旅馆五天加强版自主健康管理，经核酸检测阴性再进行九天一般自主健康管理）入境检疫过于宽松，重蹈诺富特饭店“3+11”（机组人员三天居家检疫，11天自主健康管理）的覆辙。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中前天在答复上述问题时，出人意表地提及“3+11”的政策没有影响到社区，华航和诺富特饭店员工染疫“是一个群聚的事件，并不算是一个社会的破口”。此言一出，舆论哗然，在野党和学者痛批陈时中“鬼月说鬼话”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 台湾疫情 登台札记 湖北柳林镇强降雨8000人受灾 21人死亡4人失联 美国防部：与美国防长对等 应是中共中央军委副主席