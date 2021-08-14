宁波舟山港因疫情关闭 加剧全球供应链压力

全球最大船运公司马士基等多家公司称，部分原定停靠舟山梅东的船舶将改道至宁波其他港口。昨天有37艘船在宁波等待停靠，26艘船在上海等待停靠，前一天则分别有39艘和29艘等待。

（宁波综合讯）全球集装箱港口排名第三的宁波舟山港因发现一起冠病病例被局部关闭，加剧本已不堪重负的全球供应链压力，引起业内人士对全球经济复苏的担忧。

综合央视新闻、彭博社、路透社和美国之音报道，宁波前天通报了一起冠病检测阳性病例，该阳性人员工作的舟山港梅山港区立即采取了封闭管控，梅山码头也暂停所有提进箱服务。

全球最大船运公司马士基（Maersk）等多家公司称，部分原定停靠舟山梅东的船舶将改道至宁波其他港口。据金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）数据显示，昨天有37艘船在宁波等待停靠，26艘船在上海等待停靠，前一天则分别有39艘和29艘等待。

上海口岸在宁波发现病例后也加强了消毒隔离措施，目前没有业务中断，但出现了至少是三年来最严重的拥堵。

管辖梅东港口的宁波舟山港口公司前天在声明中说，公司将积极与船东协商，合理分流船只。公司还表示，宁波其他港口运营正常，但将只接受船舶抵达前两天内的出口集装箱预订，以减少积压。

美国供应链情报公司“项目44”（Project44）副总裁巴西（Josh Brazil）说，这种情况如果持续到“黑色星期五”（11月26日）和年底节假日采购季，将会对下游商家产生深远影响。

这是继5月下旬深圳盐田口岸关闭后，中国第二次因冠病关闭港口。当时盐田的关闭导致港口吞吐能力减半，大量货船无法进港，港内集装箱也无法运出，运费飙升，工厂和仓库的货物也形成积压。

美国洛杉矶港发言人说，港口6月曾因盐田港关闭而出现货物吞吐量下降的情况，随着舟山港的关闭，将面临吞吐量的再次下降的情况。

业界担心航运堵塞 影响全球经济复苏

业内人士担心，航运堵塞将进一步加剧全球货物的运输和商品供应的紧张，推动成本上涨，严重影响经济复苏的步伐。有消息指，全球主要船运公司最近都陆续上调或增加了运输旺季附加费。

根据全球集装箱运货周二（8月10日）的指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的每标箱价格当天已创纪录地超过了2万美元（2万7174新元）。