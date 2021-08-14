香港政情

港民阵未如盛传宣布解散 警务处处长警告可能涉违国安法

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2021年8月14日 5:00 AM

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多年来一直在港筹办大型游行和集会的香港民间人权阵线（民阵），昨天（8月13日）并未如外界盛传那样宣布解散。但香港警务处处长萧泽颐警告，民阵近年组织一系列大型非法游行集会，可能涉嫌违反《香港国安法》，警方已搜集证据，随时采取行动。

萧泽颐昨天接受《大公报》专访时说，民阵自2002年成立以来，一直没有注册为公司，也没有依法向警务处牌照科注册为合法社团。他指出，民阵一些头目已因非法集结罪被判监，不排除警方会继续调查检控其一些骨干。

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