香港政情 港民阵未如盛传宣布解散 警务处处长警告可能涉违国安法 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 多年来一直在港筹办大型游行和集会的香港民间人权阵线（民阵），昨天（8月13日）并未如外界盛传那样宣布解散。但香港警务处处长萧泽颐警告，民阵近年组织一系列大型非法游行集会，可能涉嫌违反《香港国安法》，警方已搜集证据，随时采取行动。萧泽颐昨天接受《大公报》专访时说，民阵自2002年成立以来，一直没有注册为公司，也没有依法向警务处牌照科注册为合法社团。他指出，民阵一些头目已因非法集结罪被判监，不排除警方会继续调查检控其一些骨干。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港民间人权阵线 香港民主派 香港警务处 香港国安法 注册 解散 取缔 施压 湖北柳林镇强降雨8000人受灾 21人死亡4人失联 美国防部：与美国防长对等 应是中共中央军委副主席