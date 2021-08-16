称港府打压无法运作民阵宣布解散 分析：民主派团体或迎来解散潮

民阵声明指，一年多来港府不断以疫情为由，拒绝民阵等团体的游行申请，各成员团体遭受打压。由于民阵召集人陈皓桓因多宗案件身陷囹圄，秘书处已无法维持运作，“在没有成员参与来届秘书处的情况下，只能在此无奈宣布解散”。

香港民间人权阵线（民阵）昨天（8月15日）宣布解散，成为继香港教育专业人员协会（教协）之后，又一个解体的大型组织。

随着北京持续施压，有分析预计香港民主派团体将迎来解散潮；香港职工会联盟（职工盟）和香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）等团体，可能成为下一阶段特区政府清查的首要目标。

有19年历史、组织过多场大型游行和集会的民阵昨天发表声明称，上周五（13日）召开的周年大会上，出席成员团体一致议决由即日起解散，约160万港元（27万9000新元）资产会指示民阵资产托管团体捐给合适团体。

民阵声明指，一年多来港府不断以疫情为由，拒绝民阵等团体的游行申请，各成员团体遭受打压。由于民阵召集人陈皓桓因多宗案件身陷囹圄，秘书处已无法维持运作，“在没有成员参与来届秘书处的情况下，只能在此无奈宣布解散”。

2002年9月成立的民阵，由数十个民间团体及政党组成，曾组织过2003年“七一”游行，以及2019年反修例风波期间的多场集会游行。《香港国安法》实施后，警方质疑民阵违反社团条例以及国安法，引发多个团体陆续退出。

香港警方昨天重申，民阵是一个未经注册、不合法运作的组织。一个组织及成员犯下的罪行，其刑责不会因解散组织或成员辞职而被抹去，警方会继续全力追究其是否违反《香港国安法》及其他法例。

中央政府驻港联络办公室（中联办）发言人昨天回应民阵解散时说，民阵“垮台是人心所盼、咎由自取”。中国国务院港澳事务办公室发言人则强调“除恶必务尽”，“民阵等反中乱港组织虽然解散了，但其遗毒仍需持续清除。”

教协和民阵这两大组织一周内先后解散，凸显民主派团体面对的压力与日俱增。分析人士预计，在反修例期间带头发起“三罢”（罢工、罢课、罢市）活动的香港职工盟，以及支联会、社民连等带有行动性质的组织，将是当局下一步清查的首要目标。香港大律师公会和记者协会也凶多吉少。

全国港澳研究会理事、正思香港顾问公司总裁陈少波接受《联合早报》访问时分析，从6月《苹果日报》停刊，到本月教协和民阵解散，反映出当局执法进度持续加快。接下来预计会有更多团体解散或被查、更多评论员歇笔。

学者：未来不太可能再出现与民阵同样规模平台

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳也认为，当前具规模的公民社会组织相继解散，可能令更多组织寻求解散，未来不太可能再出现和民阵同样规模的平台。

马岳接受香港商业电台访问时说，在反修例抗争期间，个人都可以发动大规模游行示威并得到响应。但当下政治环境已不允许同样的情况发生，日后其他民间团体组织和申请游行会更困难。

国际特赦组织中国团队负责人罗助华（Joshua Rosenzweig）昨天发声明指出，香港民间团体解散和自我审查加剧，预示着令人担忧的多米诺骨牌效应。“民阵的消亡进一步证明，在当局对‘国家安全’的执念下，香港人的结社、言论与和平集会自由不再是理所当然。”

陈少波认为，反对派团体过去享有过多政治宽容，如今中央政府要建立新规矩，对于曾深度参与反政府运动的意见领袖来说，感到担心和恐惧是正常的。但港澳办主任夏宝龙今年初强调过“不搞清一色”，表明中央允许存在不同声音。“只要满足不反社会、不反国家、不反共产党的底线，依然可以批评政府和公共政策，相信未来香港社会还会围绕各种政策展开激辩。”