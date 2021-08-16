台前防长冯世宽透露 曾授权空军危急时发动“第一击”

（台北综合讯）中国大陆军机近年来频频进入台湾空域，台湾空军前天（8月14日）公布由F-16V战机发射空对空导弹影片，以展现捍卫台海安全的决心。前国防部长冯世宽更透露，曾授权台湾空军在情况危急时可发动第一击。

台湾国防部军事新闻通讯社前天报道，冯世宽在担任防长期间有一次视察空军作战指挥部，明确指示时任空军司令沈一鸣“如若状况危急时，完全授权空军司令发动第一击，绝不可让我们的飞行员被击落”。沈一鸣随后将此一指示，转达给空军各联队干部。

国防安全研究院学者苏紫云前天接受中央社采访时指出，冯世宽所指的“第一击”，并非涉及战争与和平层面的第一击（first strike），而是战术层级，涉及接战规则及自卫权行使的先制射击（first shoot）。

苏紫云表示，第一线官兵、特别是飞行员在空中高速接敌情况下，必须快速判定敌机行动是否具直接威胁，以决定下一步该回避、干扰或开火回击，决策压力巨大更考验实力。他强调，授权第一线官兵自卫权，不仅可有效吓阻敌人挑衅，更是对官兵素质的高度信赖。

现任台军退除役官兵辅导委员会主任委员的冯世宽，在2016年5月至2018年2月担任蔡英文政府的第一位国防部长，也是台湾第五位空军出身的国防部长。

沈一鸣后来升任国防部副部长、参谋总长，但不幸在去年1月2日从台北前往宜兰展开春节慰勉行程途中，因搭乘的美制UH-60M型黑鹰直升机失事而罹难。台湾总统蔡英文后来追晋沈一鸣为一级上将，追赠青天白日勋章。

前天适逢“八一四”空军胜利日，台湾空军司令部在其网站上公布一段施政成果影片，显示今年5月中旬四架挂载AIM-120先进中程空对空导弹的F-16V战机，从嘉义基地升空飞往东南空域执行精准弹药实弹射击操演，其中两架各发射一枚AIM-120导弹全部命中靶机，以不挑衅丶不怯敌的原则与行动展现维护台海安全的决心。

台湾在2000年向美国采购200枚AIM-120导弹，2007年再购买218枚，分别部署在花莲与嘉义基地供F-16机队使用。前天是美国售台这型空对空导弹后，首度同意在台湾本土进行射击。