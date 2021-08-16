台海局势

台前防长冯世宽透露 曾授权空军危急时发动“第一击”

来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月16日 5:00 AM

台湾前国防部长冯世宽据报曾授权台湾空军在情况危急时可发动第一击。（自由时报）
台湾前国防部长冯世宽据报曾授权台湾空军在情况危急时可发动第一击。（自由时报）

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（台北综合讯）中国大陆军机近年来频频进入台湾空域，台湾空军前天（8月14日）公布由F-16V战机发射空对空导弹影片，以展现捍卫台海安全的决心。前国防部长冯世宽更透露，曾授权台湾空军在情况危急时可发动第一击。

台湾国防部军事新闻通讯社前天报道，冯世宽在担任防长期间有一次视察空军作战指挥部，明确指示时任空军司令沈一鸣“如若状况危急时，完全授权空军司令发动第一击，绝不可让我们的飞行员被击落”。沈一鸣随后将此一指示，转达给空军各联队干部。

国防安全研究院学者苏紫云前天接受中央社采访时指出，冯世宽所指的“第一击”，并非涉及战争与和平层面的第一击（first strike），而是战术层级，涉及接战规则及自卫权行使的先制射击（first shoot）。

苏紫云表示，第一线官兵、特别是飞行员在空中高速接敌情况下，必须快速判定敌机行动是否具直接威胁，以决定下一步该回避、干扰或开火回击，决策压力巨大更考验实力。他强调，授权第一线官兵自卫权，不仅可有效吓阻敌人挑衅，更是对官兵素质的高度信赖。

现任台军退除役官兵辅导委员会主任委员的冯世宽，在2016年5月至2018年2月担任蔡英文政府的第一位国防部长，也是台湾第五位空军出身的国防部长。

沈一鸣后来升任国防部副部长、参谋总长，但不幸在去年1月2日从台北前往宜兰展开春节慰勉行程途中，因搭乘的美制UH-60M型黑鹰直升机失事而罹难。台湾总统蔡英文后来追晋沈一鸣为一级上将，追赠青天白日勋章。

前天适逢“八一四”空军胜利日，台湾空军司令部在其网站上公布一段施政成果影片，显示今年5月中旬四架挂载AIM-120先进中程空对空导弹的F-16V战机，从嘉义基地升空飞往东南空域执行精准弹药实弹射击操演，其中两架各发射一枚AIM-120导弹全部命中靶机，以不挑衅丶不怯敌的原则与行动展现维护台海安全的决心。

台湾在2000年向美国采购200枚AIM-120导弹，2007年再购买218枚，分别部署在花莲与嘉义基地供F-16机队使用。前天是美国售台这型空对空导弹后，首度同意在台湾本土进行射击。

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