抗疫专家张文宏被指博士论文涉抄袭 上海复旦大学展开调查 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，早前就抗疫议题多次在媒体上公开亮相。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国知名抗疫专家张文宏被指博士论文涉嫌抄袭，有约3300字和另一名学者的文章重复，上海复旦大学研究生院已对此启动调查。据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，有网友前天举报复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏“涉嫌学术造假”。该网友指出，张文宏2000年的博士论文《结核分支杆菌KatG基因突变与其耐异烟肼机制的系列研究》中，部分内容与齐鲁理工学院教授黄海南的《KatG基因的分子生物学与结核分支杆菌异烟肼耐药》相同。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 张文宏 变异毒株 covid 19 舆论战 投降主义 于病毒共存 复旦大学 阿里女员工被性侵案 前经理与客户已遭刑事强制 演员张哲瀚参观靖国神社 演出行业协会要求会员抵制