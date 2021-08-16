抗疫专家张文宏被指博士论文涉抄袭 上海复旦大学展开调查

中国知名抗疫专家张文宏被指博士论文涉嫌抄袭，有约3300字和另一名学者的文章重复，上海复旦大学研究生院已对此启动调查。

据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，有网友前天举报复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏“涉嫌学术造假”。该网友指出，张文宏2000年的博士论文《结核分支杆菌KatG基因突变与其耐异烟肼机制的系列研究》中，部分内容与齐鲁理工学院教授黄海南的《KatG基因的分子生物学与结核分支杆菌异烟肼耐药》相同。