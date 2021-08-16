科兴完成对德尔塔临床前研究 拟第三季提交疫苗申报资料

中国科兴中维生物已基本完成疫苗对德尔塔变异株的临床前研究，计划于今年第三季度提交灭活疫苗的临床申报资料。

据《中国纪检监察报》报道，北京科兴中维生物技术有限公司（科兴中维）总经理高强受访时指出，虽然德尔塔变异株传播力强、潜伏期短、病毒载量高、排毒时间长、病情发展快、重症比率高，但没有发现在毒力、免疫原性等方面表现出区别于其他毒株的特殊性。