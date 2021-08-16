科兴完成对德尔塔临床前研究 拟第三季提交疫苗申报资料 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 中国科兴中维生物已基本完成疫苗对德尔塔变异株的临床前研究，计划于今年第三季度提交灭活疫苗的临床申报资料。（法新社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国科兴中维生物已基本完成疫苗对德尔塔变异株的临床前研究，计划于今年第三季度提交灭活疫苗的临床申报资料。据《中国纪检监察报》报道，北京科兴中维生物技术有限公司（科兴中维）总经理高强受访时指出，虽然德尔塔变异株传播力强、潜伏期短、病毒载量高、排毒时间长、病情发展快、重症比率高，但没有发现在毒力、免疫原性等方面表现出区别于其他毒株的特殊性。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科兴疫苗 灭活疫苗 变异毒株 covid 19 德尔塔变异株 临床研究 冠状病毒19 阿里女员工被性侵案 前经理与客户已遭刑事强制 演员张哲瀚参观靖国神社 演出行业协会要求会员抵制