苏贞昌：免付领券费 尽速发放“振兴五倍券”

（台北综合讯）台湾行政院长苏贞昌昨天（8月16日）与立法院民进党团讨论后宣布，将在冠病疫情稳定可控前提下尽速发放“振兴五倍券”；原规划民众支付领券的1000元（新台币，下同，49新元），改由政府全额负担。

综合《自由时报》和中央社报道，行政院昨天上午9时召开行政立法协调会议，邀集立法院民进党党团委员讨论振兴五倍券相关规划事宜。国民党主席江启臣则和党籍立委在行政院大门前召开记者会，诉求纾困发现金、防疫要疫苗，并撒玩具钞抗议。

行政院发言人罗秉成会后转述，共有45位执政党立委报名出席，历时两小时，会议气氛融洽，发言踊跃，一致支持行政院规划方案。

苏贞昌听取现场约30位委员发表意见后，指出5月中疫情暴发以来许多产业受到冲击，因此政府展开纾困4.0，已有超过900万人领取现金；加上其他各项纾困措施，在此期间已有1000多万人次获得各种政府补贴。目前疫情趋缓，为及早准备进入刺激内需消费的振兴阶段，行政院已初步规划振兴政策方案。

苏贞昌还指出，台湾今年全年经济成长率预估上修为5.88%，可望创11年新高。基于经济成长的成果应让全民共享，并减省将发放1000元给部分民众的行政成本，原先规划五倍券民众须支付的1000元，将由政府全额负担。

台湾总统府发言人张惇涵昨天表示，总统府支持行政院就振兴政策方案的相关规划，总统蔡英文更从防疫、纾困到振兴等方面，肯定苏贞昌以及他所带领的行政团队。在全球疫情持续严峻之际，台湾能够让疫情稳定趋缓，并进一步让经济成长的成果与全民共享。

张惇涵说，蔡英文期许执政团队一体，支持苏贞昌所领导的行政团队，进行充分社会沟通，共同将振兴工作做得更好，让相关方案减轻民众负担、刺激消费意愿，并且协助受疫情影响产业，落实振兴的政策引导效益。

民进党发言人颜若芳表示，执政党支持行政院发放振兴五倍券，这会与去年发放三倍券一样，有效刺激内部消费、振兴经济效果；请国民党不要继续再吵“纾困发现金”，因为政府已经在做，且持续针对有需要的产业、个人发放现金纾困。