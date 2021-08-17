大陆学者：教协与民阵解散后 港反对派组织若整顿内部或仍可生存

全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙认为，反对派组织仍有生存空间，但应参照《香港国安法》主动改革自身，进行内部整顿，并有实际行动落实改革，表明拥护一国两制、爱国者治港等原则。

（香港综合讯）香港教育专业人员协会（教协）和香港民间人权阵线（民阵）先后宣布解散，中国大陆学者田飞龙预料，其他民间组织也会感受到到压力。他认为香港反对派组织仍有生存空间，但必须“整顿内部”。

据《明报》报道，全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙认为，教协与民阵考虑到自身法律风险等因素而决定解散，是中国中央政府施展“组合拳”下的现象。

他认为其他与本土激进势力、勾结外国势力的组织也有压力，并点名指香港职工会联盟（职工盟）、香港护士协会走政治化路线，“（制订）国安法前，在法律上是灰色地带；国安法（落实）后具备明显的违法性。”

田飞龙认为，反对派组织仍有生存空间，但应参照《香港国安法》主动改革自身，进行“内部整顿”，并有实际行动落实改革，表明拥护“一国两制、爱国者治港”等原则，不能“蒙混过关”。

标榜中间路线新思维主席狄志远表示，新形势下必须与中央政府、港府沟通，“不要让中央或港府推算出（你是）一种反政府力量，要建立互信……没有信任就举步维艰”。

教协解散前曾成立中国历史文化工作组，被视为向中央“示好”，但最终仍逃不过解散。全国港澳研究会副会长刘兆佳反问，“中央是否相信那一班人（教协）会向学生传授正确的国家观、民族观、历史观呢？”

至于泛民组织能否生存，刘兆佳表示要看组织是否违反国安法等，强调政府依法办事。他认为，中央的“组合拳”未完，追究组织属于“治标”工作，扫除青年对国家的错误认识属于“治本”，预料中央政府会继续于意识形态的范畴多下工夫。

港府行政会议成员、港区人大代表叶国谦昨天在香港电台节目《千禧年代》表示，民阵一直是反政府平台，看上去好像很松散的组织，但背后有很多外国势力引入，从他们的组织策划之强、设备优良可见，他们的角色不简单。

叶国谦形容民阵是“反中乱港龙头大哥”，但在《香国安法港》下反中乱港组织的活动空间已经不存在。民阵解散，标志着大型反中乱港游行将会成为历史，但不代表香港今后没有大型游行。只要游行是表达诉求，不是反中乱港，是受到《基本法》保护，他不认同港人今后没有游行自由。