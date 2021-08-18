王毅：中国愿同美国携手推动阿富汗问题软着陆

塔利班接手阿富汗控制权之际，中国国务委员兼外长王毅前天应约与美国国务卿布林肯通电话，批评美国仓促撤军对阿富汗局势造成严重负面影响，但同时也表示中国愿同美国沟通对话，促使阿富汗不再发生新的内战，为中美开辟新合作空间、携手稳定区域动荡提供可能性。

受访学者说，美军撤出阿富汗导致当地局面短时间内急转直下，让美国在国内和国际上陷入尴尬；中美高层此次通话反映出美国的急迫感，希望与中国等合作尽快稳定阿富汗局势。中国则希望借阿富汗问题为抓手，进一步稳定改善中美关系，同时避免阿富汗乱局加重中国反恐方面安全压力。

据美国国务院发言人普莱斯发表的简短文告，布林肯前天与王毅通话，谈到阿富汗的事态发展，包括当地安全局势以及各自为确保美国和中国公民安全所做的努力。

另据中国外交部官网消息，王毅通话中告诉布林肯，把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家水土不服，最终难立足。他说，用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多，这方面的教训值得认真反思。

王毅表示，中国愿同美国沟通对话，推动阿富汗问题软着陆，促使阿富汗不再发生新内战或人道主义灾难，不再成恐怖主义滋生地和庇护所，同时鼓励阿富汗建立开放包容的政治架构。

但王毅也开出条件，要求美国对特朗普政府宣布撤销“东伊运”（“东突厥斯坦伊斯兰运动”）恐怖组织定性的做法改弦更张，为中美涉阿富汗合作以及国际反恐合作扫除障碍。

王毅通话中并提醒美国，不能一方面处心积虑遏制打压中国，损害中国权益，另一方面又指望中国支持配合。他并呼吁美国奉行理智务实的对华政策，尊重中国核心利益和重大关切。

分析：非无条件与美合作 中国通话中有讨价还价意味

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，中国此次通话中展现出政治意愿，希望与美国共同解决棘手的热点问题。“这次王毅花了大量篇幅给美国人上了一课，但还是承诺进行合作，帮助阿富汗局势软着陆。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时分析，此次通话既展现中美合作姿态，也透露出美国的焦虑，希望联合相对有能力的国家参与阿富汗政治解决进程，“中国显然是美国考虑的一个重要参与方。整体看起来，美国一定程度上是有求于中国。”

成晓河指出，王毅的讲话显示，中国并非无条件与美国合作，要求美国对华政策逻辑上保持一致。李明江则说：“王毅明显在告诉美国，希望在一些问题上中国来配合，就不能在很多其他方面遏制中国、打压中国。这里面有讨价还价的意味。”

但李明江预期，王毅提出“东伊运”恐怖组织定性问题，仅是向美国施压，即便美国不答应，也不会影响中国参与阿富汗政治解决进程。他指出，一个激进的塔利班政权，将让新疆激进宗教及分裂势力继续在阿富汗境内活动；中国可能会通过加大对阿富汗的投资，“让塔利班更顾及中国的担忧，更加配合中国。”

（记者是《联合早报》）