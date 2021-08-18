解放军在台周边多军种实兵演练 学者：为反制上周台美海巡合作行动

针对中国外交部发言人华春莹提到的军售问题，有学者认为，无论是对台军售还是台美海上合作，都不足以成为此次操演的主要原因。他认为，这更像是配合目前台海形势所进行的“心理战”。

中国人民解放军东部战区昨天公布，东部战区当天出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台湾本岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练。

受访学者认为，解放军此次动作主要是针对上周台湾海巡署与美国海岸警卫队的合作行动，而采取的反制手段。随着美台互动可能更加频繁，中国大陆此类演练将进入“新常态”。

东部战区发言人施毅陆军大校在官方微博发布的声明中指出，“上述演练是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和‘台独’势力挑衅的严正回应”。他特意点出，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已是台海安全风险最大祸源。

新加坡国立大学东亚研究所研究员祁冬涛接受《联合早报》采访时说，大陆近期对台美来往最强烈的一次反应，是针对台湾海巡署与美国海岸警卫队官员上周三（11日）进行强化因应区域海事挑战的视频会谈，以及台媒报道双方海巡舰艇在花莲外海联合操演。

祁冬涛认为，东部战区的演练是大陆对上述活动发出严厉警告后，所采取的具体反制手段。

大陆国务院台湾事务办公室在美台会议当天警告民进党，“与外部势力勾连、挑衅玩火，必将自食恶果”，并重申反对美台进行任何形式官方往来。 《亚太防务》杂志资深撰稿人杨于胜也向《联合早报》指出，台美海巡单位上周的合作是此次演练的重要原因之一。

中国外交部指责美国违诺向台湾出售武器

此外，中国外交部发言人华春莹昨天就中美“八·一七”公报发表39周年回答记者提问时，指责美国不断违背自身承诺，向台湾出售各种武器，与台湾开展官方往来，强调无论怎样都不可能阻止中国统一进程。

美国本月4日宣布批准售台40门M109A6自走炮，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。这也是拜登政府上任以来首次宣布对台军售。

针对华春莹提到的军售问题，台湾政治大学国际事务学院名誉教授丁树范接受本报访问时说，无论是对台军售还是台美海上合作，都不足以成为此次操演的主要原因。他认为，这更像是配合目前台海形势所进行的“心理战”。

丁树范说，上述新闻发布得很突然，没有事先消息，信息也不完整。随着阿富汗的变天加剧台湾蓝绿营的对立，大陆在此时发布军事演习更能加强心战效果。

丁树范还研判，随着中美陷入长期的战略竞争，并试图在该区域争取主导权，相信双方都不会示弱，这类军事演练活动的出现频率不会降低。

祁冬涛也认为，美台在经济、军事上的互动联系不会减少，意味着大陆作出相应的实战操演会越来越多，进入一个“新常态。”

至于此次演练的规模程度，杨于胜研判最终可能会“雷声大，雨点小”。他分析说，根据预报，目前在关岛的台风很可能最近两天在台湾登陆，势必影响台湾附近的军事演练，“选择在这时操演，我觉得十分吊诡”。

杨于胜以解放军上月在东海遇上“烟花”提前结束操演为例，指出这已并非首次。这样的操演是想借台风“不了了之”，还是情势所迫已不得不做，他认为还有待观察。