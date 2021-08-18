中国政情 中纪委处分七省部级高官 移交司法机关或将判入狱 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 北京报道 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 中纪委指曾任国家网信办副主任的彭波“背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理”。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中共中央纪委两天内密集宣布严厉处分七名省部级高官，显示中共将继续保持高压反腐，整肃党内风纪。这七名高官分别是：原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，原中国国电集团公司副总经理谢长军，山东省人大常委会原副主任张新起，贵州省政协原主席王富玉，甘肃省原常务副省长宋亮，青海省人民检察院原检察长蒙永山，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国互联网 中纪委 国家网信办 彭波 网上舆论斗争 中央防范和处理邪教问题领导小组 台湾旅客明起入境帕劳 无法接种莫德纳疫苗 国家卫健委主任：开学季在即 中国力争8月底前控制疫情