中国政情

中纪委处分七省部级高官 移交司法机关或将判入狱

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

中纪委指曾任国家网信办副主任的彭波“背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理”。（互联网）
中纪委指曾任国家网信办副主任的彭波“背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理”。（互联网）

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中共中央纪委两天内密集宣布严厉处分七名省部级高官，显示中共将继续保持高压反腐，整肃党内风纪。

这七名高官分别是：原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，原中国国电集团公司副总经理谢长军，山东省人大常委会原副主任张新起，贵州省政协原主席王富玉，甘肃省原常务副省长宋亮，青海省人民检察院原检察长蒙永山，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云。

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