习近平主持中央财经委员会提出政策大纲 中共聚焦共同富裕规范不合理高收入

有分析指出，中国正推进发展国内大循环，消费将成为核心增长力，而缩小财富分配差距，将有利于促进消费，带动国内大循环。

中共高层在“北戴河时间”结束后的首场会议中聚焦共同富裕问题，提出规范和调节高收入、整顿收入分配秩序等要求，以达到共同富裕目标。分析人士认为，官方打击互联网行业、整治演艺圈等动作，也是规范不合理高收入的一部分。

中央财经委员会前天召开会议，为中国迈向共同富裕提出政策大纲。据新华社报道，中共总书记习近平在主持会议时强调，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。

2012年中共十八大以来，脱贫攻坚和建设小康社会一直是中共的优先课题，如今绝对贫困问题解决，为下一步推进共同富裕提供了现实基础。官方今年6月已宣布，支持浙江建设共同富裕示范区。

有分析也指出，中国正推进发展国内大循环，消费将成为核心增长力，而缩小财富分配差距，将有利于促进消费，带动国内大循环。

前天的会议强调，共同富裕“不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义，要分阶段促进共同富裕”。

会议也提出，构建“初次分配、再次分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

对收入“三次分配”的强调，预示官方将鼓励高收入群体和企业，以公益捐赠形式回馈社会，促进收入再分配。

此外，会议也提出，要加强对高收入的规范和调节，清理规范不合理收入，整顿收入分配秩序，取缔非法收入。

学者：共同富裕非杀富济贫

中国官方近年来规范不合理高收入的动作频频，比如对演艺圈天价片酬、偷税漏税等问题展开整治。中原银行银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时指出：“这些动作都属于规范不合理收入的范畴，不是不允许高收入，但要有规范和制度。”

去年底以来，监管部门也以反垄断、网络安全等为由，打击造就亿万富翁的互联网行业，整治资本无序扩张。王军说：“资本无序扩张，带来的结果是资本获得更多利润，挤压其他要素收入比重，而劳动要素报酬直接决定能否实现共同富裕。”

但他指出，中央财经委会议提到共同富裕“不是整齐划一的平均主义”，以及要“允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富”，“这说明推进共同富裕不是要回到过去的‘大锅饭’……也不是杀富济贫，而是要让蛋糕分配更公平、合理。”

推进财富再分配的政策信号，也引发坊间对房地产税、遗产税的猜想。中国政法大学教授施正文向“第一财经”指出，可加快房地产税立法和改革试点，房子多、价格贵的人多交税，可发挥分配调节作用；可考虑开征遗产税，防止贫富过分悬殊。

习近平、李克强、汪洋、王沪宁、韩正等五名政治局常委，前天出席中央财经委会议。政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书，前天起也在京主持召开人大常委会会议；另一名政治局常委赵乐际虽未“露脸”，但他掌管的中纪委本周已密集处分八名省部级官员。这些都显示，中共高层已结束“北戴河时间”。

上月30日，中共政治局召开会议、部署下半年经济工作后，习近平等七名中共政治局常委在之后的两个多星期没有公开活动。

（记者是《联合早报》北京特派员）