奥运选手姓名遭恶意抢注商标 中国奥委会发布提示要求停止

（北京综合讯）在东京奥运会夺冠的中国选手姓名被商家恶意抢注商标，中国奥委会昨天发布郑重提示，要求停止有关行为。

中国奥委会在官方网站发布的提示敦促，社会各界开展相关商业活动，应当保持理性，切实尊重运动员合法权益，遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规规定。

提示提到，如未获得运动员本人或未成年运动员监护人授权，不得以奥运健儿姓名恶意抢注商标或其他侵犯运动员姓名权等合法权益的行为；有上述行为的，应及时撤回和停止实施商标注册申请。

提示最后称，运动员及未成年运动员监护人有依法追究相关侵权行为人法律责任的权利。

《北京青年报》前天搜索中国商标网发现，自8月5日起，就有商家及个人抢注“全红婵”商标，目前共计有18个“全红婵”商标正在注册申请中，类别涉及日化用品、医药、办公用品等。同时，还有近百个“红婵”“金红婵”相关商标正在注册申请中。

据《人民日报》报道，除了全红婵，杨倩、陈梦两位奥运健儿的姓名也被申请注册商标。

全红婵、杨倩、陈梦分别是中国跳水、射击与乒乓球运动员。她们在东京奥运会上均夺取金牌，成为不少中国网民追捧的对象。

另据财经网微博昨天发布的消息，通过中国商标网商标信息查询系统检索发现，截至8月15日，东京奥运会中国代表队50位金牌获得者中，已有20人的名字被申请注册为商标，且注册时间基本在东京奥运会举办之前。