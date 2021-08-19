全球重新评估美国是否可靠 学者：美驻军情报有误台须思自我防卫

网媒《美丽岛电子报》董事长吴子嘉认为，柯宁发言不单显示情报误差，还缺乏常识判断。他也认为美军在阿富汗的情报误判，显示在当地布建的情报渗透彻底失败，全世界因此正重新评估拜登政府是否可靠。

美国参议院情报委员会成员柯宁近日称“3万美军驻台”，显露荒腔走板的情报误判，使美国政府重申对台湾安全的承诺“一如既往地坚定”，也显得格外苍白无力。

受访学者和时事评论员指出，全世界正重新评估美国是否可靠，台湾也须自求多福，再思如何借自我防卫或政党轮替来达致和平。

69岁的美国共和党参议员柯宁（John Cornyn）当过法官和检察官，居然在周一发推文称驻台美军多达3万，超过在韩国的2万8000人，引起中国大陆官媒《环球时报》狠批他是老糊涂（dotard）、显示“美国政客在台海问题上的不负责任”，并指若此事当真，解放军将立刻驱逐在台美军，并武力收复台湾。

虽然柯宁隔天删除这则推文，但身为掌握大量军事情报的现任参议院情报委员会成员，犯下如此离谱错误，难免让人联想美军最近在阿富汗仓皇撤退、培植的政府军不堪一击，同样源于情报系统出现严重误判。

陈水扁政府时期曾担任大陆委员会副主委、现任淡江大学战略研究所副教授的黄介正，接受《联合早报》采访时分析，柯宁的“走钟”发言，多半是幕僚或自己没核实查证拿错资料，至于说漏嘴“透露未来计划”或故意放假消息的阴谋论，他判断可能性极低。

时事评论员、网媒《美丽岛电子报》董事长吴子嘉则点评，柯宁发言不单显示情报误差，还缺乏常识判断。他也认为美军在阿富汗的情报误判，显示在当地布建的情报渗透彻底失败，全世界因此正重新评估拜登政府是否可靠，美国也可能失去国内外的信任而开始内外交困。

美军狼狈撤离阿富汗后，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）前天在白宫的记者会上重申，美国“对盟友和伙伴的承诺神圣不可侵犯”“对台湾和以色列的承诺一如既往地坚定”。

黄介正对此回应称，一旦台海有事，美国出兵保卫台湾的概率是零。

“美国对台湾的安全承诺，只是协助台湾自我防卫，而非协助台湾防卫。因为台湾与美国无邦交、无同盟、无驻军、无联训、无联演，基于这‘五个没有’，如果还认为美国会替台湾打仗，让台湾民众搬椅子看好戏，只是远离事实的想象。”

蔡英文：台湾不能“只依赖别人保护”

台湾总统蔡英文昨天首次在面簿谈到阿富汗变天时，也直言台湾唯一的选项是让自己更强大，不能“只依赖别人的保护”。

谈到自我防卫决心，黄介正指台湾经过1958年“八二三炮战”后，已63年没有打仗，年轻族群对从军和服兵役缺乏强大意愿，是否愿意捍卫台湾有待考验，恐怕“只剩下键盘党和嘴炮两种战斗力”。

他指出，在当前中美战略竞争、大陆领导人和民进党政府都更强硬的情况下，两岸要走向和平只有两条路。“一是靠人为努力，借着政党轮替恢复交流，缓解两岸张力；另一个就是听天由命，什么都不做，撑到大陆出现人事变动和局势扭转。”

吴子嘉则认为，中共从未放弃武统台湾，台湾主流民意也不接受中共侵略和并吞，因此台湾只能通过提升战力“以取得较佳的和平条件”，确保中共侵略台湾会付出无法接受的代价。

“如果中共发动第一击，进入台湾领空，台湾能不防卫吗？面对侵略不可能缴械投降，必须愿意付出代价才能谋取真正的和平。”

（记者是《联合早报》台北特派员）