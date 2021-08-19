阿富汗政权变天 中国与塔吉克斯坦举行联合反恐演习 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 阿富汗政权变天，中国和塔吉克斯坦昨天在杜尚别举行为期两天的“反恐协作—2021”联合反恐演习。据中国公安部网站昨天发布的消息，中国国务委员、公安部部长赵克志日前就中塔“反恐协作—2021”联合反恐演习，分别致函塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达、国家安全委员会主席亚季莫夫。赵克志表示，中国和塔吉克斯坦是友好邻邦和全面战略伙伴，是高度互信和相互倚重的“铁杆”朋友。多年来，两国执法安全部门在反恐等领域开展了富有成效的合作，为维护两国边境安全和地区形势稳定作出了重要贡献。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国公安部 塔吉克斯坦内务部 联合反恐演习 阿富汗局势恶化 塔利班 上海合作组织 腾讯爱奇艺优酷等平台发表声明：吴亦凡参演190万条短视频节目已下架 山东济南 马帮运输