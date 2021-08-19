阿富汗政权变天 中国与塔吉克斯坦举行联合反恐演习

阿富汗政权变天，中国和塔吉克斯坦昨天在杜尚别举行为期两天的“反恐协作—2021”联合反恐演习。

据中国公安部网站昨天发布的消息，中国国务委员、公安部部长赵克志日前就中塔“反恐协作—2021”联合反恐演习，分别致函塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达、国家安全委员会主席亚季莫夫。

赵克志表示，中国和塔吉克斯坦是友好邻邦和全面战略伙伴，是高度互信和相互倚重的“铁杆”朋友。多年来，两国执法安全部门在反恐等领域开展了富有成效的合作，为维护两国边境安全和地区形势稳定作出了重要贡献。