涉违反《国安法》第27条宣扬恐怖主义 香港大学学生会四成员被捕

被捕的四名港大学生是已辞任的港大学生会会长郭永皓、港大评议会主席张敬生、文学院学生会代表容颂禧，以及李国贤堂前学生会代表杜林丞亨。与此同时，香港立法会昨天举行会议，审议教育局开设职位负责推行国家安全教育等申请。

（香港综合讯）香港大学学生会四名成员昨天因涉嫌违反《香港国安法》、宣扬恐怖主义而被捕。香港立法会同日举行会议，审议教育局开设职位负责推行国家安全教育等申请。

综合《星岛日报》《明报》和《文汇报》报道，香港警务处国家安全处高级警司李桂华昨天说，被捕的四名港大学生涉嫌违反《香港国安法》第27条、宣扬恐怖主义。他们分别是已辞任的港大学生会会长郭永皓、港大评议会主席张敬生、文学院学生会代表容颂禧，以及李国贤堂前学生会代表杜林丞亨。

李桂华说，案件涉及港大学生会评议会7月7日通过有关“哀悼”和“感激”七一刺警案嫌犯的动议，上述四名被捕学生当天均有与会，并且有发言及担任职务。警方7月16日就该会议到港大搜证，发现会议上有人涉嫌宣扬恐怖主义，包括形容刺警案嫌犯刺警后自杀是“为香港而牺牲”“烈士”及“有勇气”等，为其袭击行为辩解，并在通过议案后于社交平台发布结果。他批评有关行为是美化、合理化、光荣化恐怖主义、无差别袭击及鼓励自杀行为，有违道德标准。

李桂华强调，香港警方的拘捕行动是有足够证据支持，在外国如果发生警员被人随意用刀袭击的案件，很多时候都是以反恐条例处理，而且被捕港大学生在上述会议上讲出对刺警一事及政治的看法及要求，触及恐怖主义元素。

被问及学生评议会其后已撤回动议及道歉，李桂华说，被捕学生已犯下罪行，撤回议案的行为只是为其罪行道歉，但强调警方会向法庭反映此事，由法庭处理。

李桂华说，警方会继续调查此案，约见所有与会者，了解他们投赞成票的原因，并视其参与程度，考虑是否行使国安法权力，扣查其旅游证件及搜屋。他不排除将有更多人被捕。

香港政务司司长李家超昨天回应此事时说，若有个人或组织违反香港法律，必须依法处置。他说，香港是守法社会，讲求法治，任何人都必须为个人行为负责，做事前也须从守法角度三思。被问到“恐怖主义行为”的定义时，李家超认为，政策已非常清晰，并称每个人都愿意守法，社会才能稳定，且各安其职。

教育局制国安教育课程框架 去年已向学校发出国安指引

另一方面，香港教育局常任秘书长李美嫦昨天在立法会小组委员会会议说，去年6月底《香港国安法》生效后，已向学校发出国安教育指引，制订各科国安教育的课程框架。因应新增工作，需要额外人手监察学校执行情况，因此申请开设职位。该申请得到会上多名建制派议员的支持。

有议员问及若有学校不跟从指引会有何后果，李美嫦回应说，学校如果违反指引，教育局会严肃跟进，当局也会透过举办讲座等，加强对学校推行国安教育的培训。