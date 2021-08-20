香港政情

“香港故事”两成员承认串谋勾结境外势力 黎智英被指是幕后策划者

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月20日 5:00 AM

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民间组织“香港故事”成员李宇轩及法律助理陈梓华，昨天承认串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，控方指壹传媒创办人黎智英为幕后策划者。

综合《星岛日报》、“香港01”等报道，控方案情显示，陈梓华在2019年7月建议李宇轩和绰号“我要揽炒”的刘祖迪，组织要求外国对香港及中央政府施加压力的宣传活动，一个名为“重光团队”（Stand with Hong Kong）的组织隔月成立，使命是请求外国对香港及中央政府进行制裁、封锁或敌对活动。

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