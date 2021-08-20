香港政情 “香港故事”两成员承认串谋勾结境外势力 黎智英被指是幕后策划者 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 民间组织“香港故事”成员李宇轩及法律助理陈梓华，昨天承认串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，控方指壹传媒创办人黎智英为幕后策划者。综合《星岛日报》、“香港01”等报道，控方案情显示，陈梓华在2019年7月建议李宇轩和绰号“我要揽炒”的刘祖迪，组织要求外国对香港及中央政府施加压力的宣传活动，一个名为“重光团队”（Stand with Hong Kong）的组织隔月成立，使命是请求外国对香港及中央政府进行制裁、封锁或敌对活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港国安法 黎智英 香港大学 香港 勾结外国势力 李宇轩 台退役将领：驻台美军估计只有300至450人 考察河南滞洪区 李克强要对郑州特大暴雨灾害追责