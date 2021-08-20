回应中国对美联航限制举措 美限制部分中国赴美航班载客量

（华盛顿／上海综合讯）美国将限制部分中国赴美航班载客量，回应此前中国对美国联合航空公司四个航班实施类似限制的举措。

据路透社报道，美国运输部前天宣布，规定四家中国航空公司由中国飞美国的单程航班，以40％的客座率运行四周。这些航班有定期的中美航线，分别是中国国际航空、东方航空、南方航空和厦门航空的各一个航班。

美联航7月21日由旧金山飞往上海的航班有五名乘客核酸检测呈阳性，触发中国民航局“熔断”机制。中国政府给美联航三个选择：取消两个旧金山到上海的航班；运营两个没有乘客的航班；以不超过40％的客座率运营四个航班。美联航选择第三个方案，该措施8月11日起实施。

美国运输部指出，航空公司没有办法独立核实“中国当局声称的阳性检测结果”，也没有办法确定乘客可能在哪里或什么时候感染。中国的“熔断”政策违反两国航空服务协议，让航空公司因乘客抵达中国后被检测出阳性，承担不应有的责任。

美国推出限制举措之际，正值许多中国学生要前往美国开始秋季课程。

据第一财经本月16日报道，美国开放留学生入境后，中国赴美航班需求旺盛。网传照片显示大量中国留学生在上海浦东机场排队值机到美国，有的航班等待值机和送行的队伍长达千米。

国泰航空也透露，从北京和上海出发经香港去美国的航班需求量大，但中美航班运力依然受限，整个中美航线上每周只有不到20班直飞航班运营，与疫情前的一天多班相差甚远。