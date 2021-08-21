全国人大延迟表决 港实施 《反外国制裁法》

一连四天的中国全国人大常委会第三十次会议昨天在北京闭幕。会议其中一项议程，是“审议全国人大常委会关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案的议案”。虽然议程中没有明确说明增加列入《香港基本法》附件三的法案是什么，但外界相信是《反外国制裁法》。

昨天闭幕的中国全国人大常委会会议，未如外界预料般，就《反外国制裁法》纳入《香港基本法》附件三议案进行表决。受访学者认为，中国政府延迟表决在香港实施《反外国制裁法》，其中一个原因是西方国家透过外交渠道向中方表示关注，令北京当局要做进一步探讨。

香港特区政府发言人回应时表示，全国人大及常委会作为国家最高权力机关，就香港问题所作的决定，均以香港利益为依归。特区政府一定全力支持、执行和配合人大的决定，全力支持、执行及配合有关决定。

发言人说，全国人大常委会过去一年多的两项重大举措，包括实施《香港国安法》和完善特区选举制度，“事实证明，香港的法治没有丝毫受损，其作为国际金融中心的地位稳健如昔，加上国家发展为香港带来大量机遇，我们相信企业对在港营商及投资充满信心。”

一连四天的中国全国人大常委会第三十次会议昨天在北京闭幕。会议其中一项议程，是“审议全国人大常委会关于增加《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三所列全国性法律的决定草案的议案”。虽然议程中没有明确说明增加列入《香港基本法》附件三的法案是什么，但外界相信是《反外国制裁法》。

新华社昨天报道，会议表决通过人口与计划生育法修正草案、个人信息保护法、监察官法、法律援助法、医师法、新修订的兵役法等法案和决定，但没有提及表决增加《香港基本法》附件三所列全国性法律的决定草案。

全国人大常委谭耀宗回复港媒查询时证实，这次会议有审议增加港澳《基本法》附件三所列全国性法律的决定草案，但委员长会议决定暂时不表决，会继续对有关问题进行研究。

近年来中美关系持续恶化。中国全国人大常委会今年6月通过《反外国制裁法》，列明任何组织和个人不执行、不配合实施反制措施的，会被依法追究法律责任。有香港金融界人士忧虑，在港外资银行若执行外国政府的制裁令，会违反《反外国制裁法》。

本身是资深大律师的香港行政会议成员汤家骅认为，这次人大常委会未表决将《反外国制裁法》纳入《香港基本法》附件三，是有利的发展，大家可以有更多时间讨论。

他指出，《反外国制裁法》是全国性法律，香港是中国的一部分，不得不跟从、不配合有关法例。不过，从这次人大常委的做法，可见中央很小心处理此事，尊重一国两制及重视香港国际金融中心的特殊地位，让特区政府有空间与中央政府协调，透过本地立法方式，制订双方都可接受的反制裁法。

北京不是向西方国家让步刘兆佳称是谋定而后动

汤家骅表示，据他了解，港府正密切与中央政府交换意见，估计全国人大常委会若在10月再开会，或会有较明确的方向。另外，香港本届立法会任期将于10月结束，有关本地立法会的工作相信要交由新一届立法会处理。

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时认为，早前外界传出北京会把《反外国制裁法》纳入《香港基本法》附件三后，引起一些西方国家和企业担忧，估计是这次延迟表决的其中一个原因。

他说：“这些金融机构夹在中国和美国之间，或夹在中国和欧盟、澳洲之间，它们要如何自处？不排除它们通过自己的渠道把担忧告诉它们的政府，要它们在背后向中国政府提出建议，使得中国政府认为可能需要进一步思考反制裁法在香港的应用问题。”

但刘兆佳强调，北京此举不是向西方国家让步，是谋定而后动，研究如何表明反对外国在没有国际法依据下对中国大陆和香港单方面施加制裁，同时也尽可能维护香港作为国际金融中心的地位和利益。