中国通过《个人信息保护法》 严管公司处理用户数据

中国人大常委会昨天通过《个人信息保护法》，对公司如何处理用户数据，制定更严格规定。

综合新华社、中新社和彭博社报道，今年11月1日起开始施行的保护法规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人的个人信息。

针对过度收集信息、大数据杀熟的问题，保护法要求，处理个人信息应当具有明确、合理的目的，应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式；个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。