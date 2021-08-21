中国通过《个人信息保护法》 严管公司处理用户数据 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国人大常委会昨天通过《个人信息保护法》，对公司如何处理用户数据，制定更严格规定。综合新华社、中新社和彭博社报道，今年11月1日起开始施行的保护法规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人的个人信息。针对过度收集信息、大数据杀熟的问题，保护法要求，处理个人信息应当具有明确、合理的目的，应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式；个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 个人信息保护法 大数据杀熟 人脸识别 科技公司 香港特稿：“清零”或长期共存 劏房是港人无奈之耻 解放军西北大漠成功发射两新型导弹 命中几百公里外目标