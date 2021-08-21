受访时称台湾若被入侵美国将有所反应 分析：拜登对台政策表态似是口误

在前天美国广播公司播出的访谈中，拜登被问到阿富汗局势令中国舆论警告台湾，不能指望美国提供保护。拜登对此指出，台湾、韩国和北大西洋公约组织的情况，在根本上与阿富汗不同。

（华盛顿／北京／台北综合讯）美国总统拜登近日在电视访谈中称，一旦台湾被入侵，美国将会有所反应。但随后一名美国高级官员指出，华盛顿对台政策没有改变，分析人士研判拜登的表态似是口误。

中国外交部发言人华春莹昨天回应时重申，一个中国原则是任何国家都不可逾越的红线，她也提到有关“口误”的报道。

综合路透社、联合报、环球网和中通社报道，在前天美国广播公司（ABC）播出的访谈中，拜登被问到阿富汗局势令中国舆论警告台湾，不能指望美国提供保护。拜登对此指出，台湾、韩国和北大西洋公约组织（北约）的情况，在根本上与阿富汗不同。

拜登表示，“我们对北约第五条款做出庄严承诺，即如果有人入侵或对我们的北约盟友采取行动，我们将有所回应。对日本、韩国和台湾也都一样。”

北约第五条款规定，对一个成员国的攻击将被视为对所有成员国的攻击，韩国和美国也签订共同防御条约。但拜登在访谈中，却将台湾与这些华盛顿明确作出协防承诺的地区相提并论。

美国对于会否以军事介入的方式保护台湾的问题上，长期奉行“战略模糊”的策略。路透社昨天解读，拜登似乎暗示若台湾受到攻击，美国将协防台湾，而与这一策略背道而驰。

美国智库“德国马歇尔基金会”亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）称，拜登这一明显的错误描述“令人遗憾”。

葛来仪说：“从1954年到1979年，美国对台湾有类似北约第五条款的承诺。但正如美国印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）此前声明所说，拜登政府没考虑恢复这一承诺。”

上海东亚研究所助理所长包承柯认为，拜登不愿见到美国声誉因阿富汗局势突变而受盟友乃至国际社会质疑，因此试图通过亡羊补牢的发言挽回声誉。但将台湾问题纳入以上的发言内容，将构成中美之间的严重问题。

华春莹：台确实和阿富汗

有根本上不同

针对拜登的发言，华春莹昨天在例行记者会上说，台湾确实和阿富汗有根本上的不同。阿富汗是一个主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分。

她提到有媒体报道称拜登的说法是口误，她强调任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

台湾总统府发言人张惇涵昨天则说，注意到拜登关于美国信守对盟友承诺的发言，感谢拜登政府上台后持续以实际行动，展现对台湾的承诺坚若磐石。

张惇涵重申台湾总统蔡英文的话说，台湾唯一的选项就是展现自我防卫的决心，让自己更强大、更团结、更坚定保卫自己，“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。

欧江安：

持续提升自我防卫能力

台湾外交部发言人欧江安昨天也说，诚挚感谢拜登及美国政府再度明确重申对台湾的安全承诺。

她说，台湾位于民主阵营对抗专制政权的第一线，坚持民主自由价值，且对国际社会的安全与繁荣扮演不可或缺的角色，将持续提升自我防卫能力，捍卫得来不易的民主与自由。

美国撤军阿富汗后的领导公信力受重创，也引发盟友的担忧和自危情绪。美国国家安全顾问沙利文周二重申，“对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯的”，“对台湾和以色列的承诺一如既往地坚定”。