拜登提名外交老将伯恩斯任驻华大使 学者：美意识到须由专业人员处理中美问题

伯恩斯的提名仍得在美国国会复会后由参议院通过，预计最早9月才能正式上任。受访学者认为，拥有丰富外交经验并深受拜登信赖的伯恩斯是中国较能接受的人选，他将有助促进中美使馆之间直接的沟通，减少两国目前隔空交锋的局面。

美国总统拜登在美国驻华大使职位悬缺超过10个月后，一改过去10年来由政客担任驻华大使的做法，提名外交老将、美国前副国务卿伯恩斯出任美国驻华大使。

受访学者认为，拥有丰富外交经验并深受拜登信赖的伯恩斯是中国较能接受的人选，他将有助促进中美使馆之间的直接沟通，减少两国目前隔空交锋的局面。

今年2月已有美国媒体指伯恩斯（Nicholas Burns）和芝加哥前市长伊曼纽尔（Rahm Emanuel）是拜登主要考虑的两名美国驻华大使人选。白宫前天在官网上宣布，拜登已确定提名伯恩斯为美国驻华大使，伊曼纽尔则获提名为美国驻日本大使。

伯恩斯的提名仍得在美国国会复会后由参议院通过，预计最早9月才能正式上任。

美国上一任驻华大使布兰斯塔德去年10月在中美关系螺旋式恶化的背景下离任后，这个职位悬空超过10个月；这是1979年中美正式建交以来，美国驻华大使职务悬缺最久的一次。布兰斯塔德上任前，该职悬缺不到六个月。

白宫介绍，65岁的伯恩斯是一位“受人尊敬的退休职业外交官”，目前在哈佛大学肯尼迪政府学院担任外交与国际关系实践教授。中国媒体在报道中形容伯恩斯是善于谈判的外交老兵，也是拜登核心决策圈中的一员。他精通法语，熟悉阿拉伯语和希腊语，但不谙华语。

伯恩斯有长达27年的职业外交官生涯，从里根横跨到小布什四任政府，足迹遍及中东、欧洲、非洲等地区。伯恩斯于2005年至2008年担任主管政治事务的副国务卿，成为美国国务院第三号人物，也曾出任美国在伊朗核问题上的首席谈判代表。

伯恩斯在担任副国务卿时，直接参与了国务院东亚和太平洋事务局以及其他与中国有关的事务。美国之音引述一名曾在国务院与伯恩斯共事的美国外交人员称，伯恩斯对中国事务非常了解，“他曾在一个很高的级别上负责美中关系”。

分析普遍认为，伯恩斯的对华立场偏向“鹰派”，但支持在气候变化等特定领域与中国合作。伯恩斯今年2月接受美国有线电视新闻网采访时曾表明，“美国不能把二战以来在印太地区的军事主导地位让给中国”，并指美国与中国的较量是“民主”与“威权”间的较量；其观点和拜登政府现行的对华政策一致，分析因此认为，他将成为拜登对华政策的忠实执行者。

中国舆论对伯恩斯评价总体较为正面

尽管伯恩斯对华立场较强硬，中国舆论总体对伯恩斯的评价还是较为正面。不少分析认为，拜登派其信任的资深外交老将驻华，显示其政府有意愿改善中美接触与沟通。

官媒《环球时报》昨天引述中国外交学院教授李海东说，伯恩斯对华政策的理解和认识并不偏激，他对华问题的观点相对平衡和全面，说话非常得体，不像彭斯、蓬佩奥等前政府外交安全团队成员那么极端。

李海东认为，中国不应对新任驻华大使对中美关系的影响抱有过高期待，但只要他能在两国高层之间发挥迅速有效传达信息的功能，“就已相当积极”。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅接受《联合早报》访问时分析，拜登显然已意识到中美之间存在许多外交的技术性问题，必须由专业外交官处理。伯恩斯在国务院拥有深厚基础，意味着他的沟通和执行力较强，这一点是中国欢迎的。

王义桅指出，新上任的中国驻美国大使秦刚也是中国国家主席习近平信任的人选。伯恩斯上任后，相信双方能有效促进两国元首的沟通，减少中美事务升级为“隔空对骂”的概率。

（记者是《联合早报》北京特派员）