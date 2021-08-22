台第二级防疫警戒延长两周 当局不排除“一路延到年底”

台湾总统蔡英文明天（8月23日）将接种台产高端疫苗，原定同日结束的第二级防疫警戒，官方也宣布延长两周至9月6日，并称将谨慎观察国际疫情变化，不排除“一路延到年底”。

台湾本土冠病疫情暴发后，从5月19日至7月26日实施了69天的三级防疫警戒。随着疫情缓解，自7月27日起调降到二级管制，原定观察两周至8月9日，后又延长到23日，昨天再度延长。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天说，因国际疫情不断变化，二级管制一路延到年底的可能性很高。

除了将集会活动人数上限放宽为室内80人，室外300人，官方这次也在遵守防疫措施的前提下，开放全台的K书中心（温书中心）、室内游乐园、海钓场、海泳和浮潜等水域活动。

昨天台湾宣布新增10起本土病例和一起死亡病例。新增病例中包括接种两剂疫苗的“突破性感染”。

台湾大专院校将在中秋节公共假期隔天（9月22日）开学，教育部高等教育司朱俊彰昨天在记者会宣布，1万3000名大专境外生可以专案方式入境，过后遵守“14+7”的防疫措施，入住防疫中心两周，过后自主健康管理七天才能入校。

他说，明天将重启入境作业，由学校先列册，再将名册交给外馆，供学生申请签证、订航班、确定集中检疫场所，并通过学校申请入境许可，入境须持三天阴性报告。

台本土高端疫苗第一天开打

他受询时告诉《联合早报》，若来不及在开学日到校报到，将安排线上注册上课。“入住宿舍后，校方也会执行门禁管制、定期清洗消毒，做好防疫工作。”

明天也是台湾本土高端疫苗开打的第一天，指挥中心加码提供61万4000剂，但两轮开放预约仍只有59万9613人预约，因此罕见三度开放预约，只要在本月23日和24日完成预约接种，就可在27日至29日施打。

台湾总统蔡英文和副总统赖清德日前都已公开表示，已完成接种高端疫苗的意愿登记。

陈时中说：“总统跟副总统很坚持要跟民众一样，照施打顺序以及预约平台登记。”

他强调，正副总统施打高端疫苗的地点都由国安团队安排，蔡英文将在明天施打高端疫苗，赖清德则在周末施打。

（记者是《联合早报》台北特派员）