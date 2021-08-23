杭州市委书记周江勇无预兆落马 分析：高层释放“反腐无禁区”信号

分析认为，周江勇的倒台和政治路线偏差关系不大，更可能是受其他贪腐案件牵涉而被调查。这凸显官方反腐没有禁区，只要证据确凿，官员的背景和派系也不能成为护身符。

浙江省委常委、杭州市委书记周江勇突然落马，成为四天内第二名被查的浙江大员。分析认为，高层此次重磅打虎，释放出“反腐无禁区”的明确信号，将对被视为“政坛安全岛”的浙江官场产生冲击。

中纪委国家监委前晚通报，周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

此前一天（8月20日），周江勇还主持召开杭州市碳达峰碳中和工作领导小组第一次（扩大）会议，他无预兆落马的消息迅速冲上微博热搜，话题阅读量近7亿次。

54岁的周江勇是宁波人，仕途一直在家乡浙江。他曾在宁波工作近30年，从一名中学教师拾级而上，官至宁波市委常委，并主管宁波杭州湾新区开发建设。2013年至2016年间，周江勇调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。

2017年2月，周江勇接替调任杭州市长的徐立毅出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员。不到一年，周江勇又接替调任河北省委副书记的赵一德，出任杭州市委书记至今。

尽管周江勇不属于“之江新军”直系成员，但这名浙江本土官员在中共“十八大”以来快速晋升，相信是高层有意重点提拔的人物。如无意外，他本有望升任浙江省长，或调派外省出任一把手。

因此，当这名仕途被普遍看好的政坛新星突然落马时，分析人士认为他的倒台和政治路线偏差关系不大，更可能是受其他贪腐案件牵涉而被调查。这凸显官方反腐没有禁区，只要证据确凿，官员的背景和派系也不能成为护身符。这也为其他浙江官员敲响警钟。

今年6月，宁波海曙区委原书记褚孟形落马，由于他和周江勇均长期在宁波任职，外界猜测两起案件间有关联。此外，周江勇在杭州任职期间力挺当地电商巨头阿里巴巴发展，也引发舆论推测周江勇落马是否与阿里有关。不过，目前还没有证据显示周江勇和阿里之间有利益输送。

周江勇被查两天前（19日），浙江另一名地方大员马晓晖主动投案，接受审查和调查。55岁的马晓晖也是浙江本土官员，曾出任宁波宁海县长、台州市委常委、温州市委副书记、杭州市委副书记、政法委书记。投案前，他刚卸任湖州市委书记，调任浙江省人大常委会机关党组副书记。

浙江省委常委会前晚召开会议，传达中央对周江勇进行审查和调查的决定。浙江省委书记袁家军主持会议并讲话。会议强调，要加强对“一把手”和领导班子的监督，并要求各级领导干部特别是“一把手”以案为镜、以案为戒，自觉接受监督，“从严管好自己、管好家属，始终保持亲清政商关系”。

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》访问时指出，十八大以来每年平均有80多名省管和中管干部被查，但其中浙江干部相对较少。这或许和浙江官员向来被视为水平较高、能力较强有关。

“近来浙江地方大员相继落马，体现出高压反腐近10年来，反腐形势依然严峻，各地都不例外。反腐工作依然任重道远。”

中共总书记习近平今年初在中纪委五次全会上发言时强调，腐败这个中共“执政的最大风险”依然存在，“反腐败没有选择，必须知难而进”。

任建明认为，习近平讲话预示着反腐力度短期内不会放松。但反腐工作已遭遇瓶颈，仅靠治标手段难以遏制增量，必须思考如何通过制度改革，破解一把手难以监督的困境。“如果不能把权力关进制度的笼子里，中国还将长时间受腐败问题困扰。”

（记者是《联合早报》上海特派员）