气象台发布暴雨红色预警 河南派防汛指导组到七地区

（北京／郑州讯）中国河南省在时隔一个月后，将再次遭遇强降雨，且和上次暴雨区有所叠加。河南省气象台昨天（8月22日）下午发布暴雨红色预警，省政府向七个地区派出防汛指导组。

据《北京日报》报道，中国中央气象台昨天发布预警，预计河南中部的部分地区从昨天至今天有大暴雨，局部地区有特大暴雨。特大暴雨的降水量在250毫米至350毫米之间，局部地区累计降水量最高或达400毫米。

中央气象台预计，此次最强降水时段为22日中午至前半夜。气象专家介绍，此次河南强降雨过程带有一定的极端性，个别站点单日雨量可能接近或达到8月降水的极值。此外还具有短时强降雨的特性，部分地区每小时降雨量最大可达80毫米至120毫米。

气象分析师闵裕秋说，本轮强降雨将集中在河南中北部地区，和7月20日河南极端暴雨区有叠加，之前受灾比较严重的郑州、焦作、新乡等地，都在此次强降雨的范围内。不过强度明显弱于7月，且降雨持续时间较短。

河南省气象台昨天继上午11时20分发布暴雨橙色预警之后，下午1时20分再发布红色预警。

河南省防汛抗旱指挥前天中午启动防汛二级应急响应，并向郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作及济源七个地区派出指导组，由省水利厅、省应急厅、省纪委监委等人员组成。

河南多地宣布停工停业停运

为应对强降雨天气，河南多地宣布采取停工停业停运等措施。郑州市防汛抗旱指挥部已经要求对降雨中心区、“7·20”受灾严重区等群众实施避险转移。郑州市还要求及时采取停工、停业、停学、停运、停课、停产等措施，及时关闭地下空间、桥梁涵洞、隧道等。

在郑州、洛阳等地，为了避险，大量私人轿车开上高架桥和城市主街道两侧，排起百米长龙，高架桥迅速变成停车场，交通警察表示不会对此作出处罚。

据新华社报道，中国国务院河南郑州“7·20”调查组在本月20日全面进驻，开展调查。河南洪灾上月的死亡人数已经升至302人。