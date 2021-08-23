布林肯与立陶宛外长通话 同意双边协调承受中方压力

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月23日 5:04 AM

美国国务卿布林肯（左）前天和立陶宛外交部长兰茨伯格斯（右）通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。（路透社）
美国国务卿布林肯（左）前天和立陶宛外交部长兰茨伯格斯（右）通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。（路透社）

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美国国务卿布林肯和立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。

据美国国务院官网公布的声明，布林肯前天（8月21日）与兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通电话，重申双边关系的强度和广度。布林肯强调，面对中国的胁迫行为（coercive behavior），美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的支持将如钢铁般坚定（ironclad）。

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