布林肯与立陶宛外长通话 同意双边协调承受中方压力

美国国务卿布林肯和立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。

据美国国务院官网公布的声明，布林肯前天（8月21日）与兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通电话，重申双边关系的强度和广度。布林肯强调，面对中国的胁迫行为（coercive behavior），美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的支持将如钢铁般坚定（ironclad）。