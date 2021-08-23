布林肯与立陶宛外长通话 同意双边协调承受中方压力 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月23日 5:04 AM 美国国务卿布林肯（左）前天和立陶宛外交部长兰茨伯格斯（右）通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国国务卿布林肯和立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话，同意采取“双边协调行动”，帮助立陶宛承受来自中国的压力。据美国国务院官网公布的声明，布林肯前天（8月21日）与兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通电话，重申双边关系的强度和广度。布林肯强调，面对中国的胁迫行为（coercive behavior），美国对北约盟国和欧盟伙伴立陶宛的支持将如钢铁般坚定（ironclad）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 布林肯 兰茨伯格斯 台湾 立陶宛 台陆军副司令之子酒后咆哮被法办 有地下道直达“KTV会所” 深圳民营幼儿园令家长气愤