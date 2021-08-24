美情报局提呈报告前夕 中国官媒齐斥美病毒溯源“不科学”

中国官媒在美国溯源报告期限进入倒数之际，明显加大舆论的备战力度。《人民日报》《科技日报》、中国环球电视网和央视昨天相继发报表内容相近的评论文章和视频，集体对美国情报机构调查的科学性提出质疑。

美国情报机构的冠病病毒溯源调查报告提呈期限今天（8月24日）到期，中国昨天加速进入“舆论备战”状态。《人民日报》、中国环球电视网和央视等官媒昨天同步发表评论和视频，质疑情报部门进行的调查不具科学性，中国外交部也警告美国“不要再往别人身上泼脏水”。

分析认为，中国会在新一波溯源论战中，继续通过政治宣传回击美国，但这个做法未必能有效改善外界的质疑声浪。

中美之间的冠病病毒溯源争议持续延烧；在美国公开质疑世界卫生组织第一轮病毒溯源调查报告后，总统拜登5月26日下令美国情报机构加大力度搜集和分析病毒溯源情报，并在90天内提呈报告，说明下来必须在哪些方面进一步展开调查，包括向中国提出哪些具体问题。

今天是美国情报机构提呈溯源报告最终期限

以90天的期限计算，今天（美国时间24日）是提呈报告的最终期限，报告料将掀起中美之间新一波的溯源论战。

中国官媒在美国溯源报告期限进入倒数之际，明显加大舆论的备战力度。《人民日报》《科技日报》、中国环球电视网和央视昨天相继发报表内容相近的评论文章和视频，集体对美国情报机构调查的科学性提出质疑。文章和视频都点出美国调查报告期限在即的时间点。

中国外交部发言人赵立坚在5月27日的例行记者会上就美国溯源调查作出反击时，斥责美国没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，并强调应把溯源焦点转向美国的德特里克堡基地。中国官媒在昨天发布的评论中，重申了中国的官方立场。

《人民日报》在题为“情报部门搞溯源，这科学吗？”的评论中，否定了美国情报部门的可靠性，为报告可能带来的舆论质疑声浪打下预防针。文中还称，情报部门曾为美国发动战争提供虚假证据，“黑历史早已世人皆知”。

《科技日报》则指出，全世界相关专业的科学家，没有谁敢保证900天内决定性地突破病毒溯源难题。“情报部门按照雇主要求，90天交货，这违背了科学共同体的起码常识。相关产品必然是假货、水货、黑货”。

在美国因阿富汗和中东局势受外界批评的背景下，《科技日报》引述美国有线电视新闻网主持人扎卡里亚称，美国的溯源调查“让我想起了伊拉克战争的开端。现在，你能看到白宫和国务院的某些官员施压，迫使情报机构得出一个结论”。

中国指美国生物实验室安全记录最糟糕

中国外交部发言人汪文斌昨天也在例行记者会上，批评美国是生物实验室安全记录最糟糕的国家。

他再次敦促美国邀请世卫专家到北卡罗来纳大学生物实验室和德特里克堡“美国陆军传染病医学研究所”展开调查，并警告美国“不要再往别人身上泼脏水，先把自家实验室的情况调查清楚再说”。

中国官方上月起已加紧为新一波中美溯源论战作准备；中国国务院新闻办公室和外交部相继在上月22日和本月13日，举行了冠病病毒溯源情况新闻发布会和溯源问题使节吹风会。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时分析，中国预计将继续通过政治宣传回击，并把溯源的矛头转向美国。但目前看来，中国的策略只对中国国内受众有效。

夏尔也指出，若中国不通过配合调查消除外界的疑虑，确凿地排除任何实验室泄露病毒的指控，外界还是会继续对中国存疑。

（记者是《联合早报》北京特派员）