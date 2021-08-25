平均年龄八岁少年团体上周出道 官媒批偶像产业过分追逐低龄化 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM “天府少年团PANDA BOYS”上周五在成都发布单曲，宣布出道。该偶像组合由七名男孩组成，成员最小的七岁，最大的也只11岁。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国着手治理粉丝经济“乱象”之际，一个成员平均年龄只有八岁的少年团体上周在成都发布单曲，“顶风”宣布出道。多家官媒随后批评偶像产业过分追逐低龄化，要求刹住利用偶像经济无底线敛财的歪风邪气，这一少年团体昨天宣布更名。这一原名“天府少年团PANDA BOYS”的偶像组合由七名男孩组成，成员最小的七岁，最大的也仅有11岁，上周五宣布出道后，连日遭官媒批评。其中，新华社旗下《半月谈》发文称，八岁便踏入娱乐圈，“天府少年团”的出道让人们感到惊诧的同时，也再一次将偶像低龄化的问题摆在人们面前。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 粉丝经济 偶像产业 天府少年团PANDA BOYS 出道 低龄化 养成 熊猫少儿艺术团 饭圈文化 娱乐圈 涉嫌违反国安法 传何韵诗遭执法部门盯上 中央宣讲团在港展开“十四五”规划纲要宣讲会