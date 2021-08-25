平均年龄八岁少年团体上周出道 官媒批偶像产业过分追逐低龄化

中国着手治理粉丝经济“乱象”之际，一个成员平均年龄只有八岁的少年团体上周在成都发布单曲，“顶风”宣布出道。多家官媒随后批评偶像产业过分追逐低龄化，要求刹住利用偶像经济无底线敛财的歪风邪气，这一少年团体昨天宣布更名。

这一原名“天府少年团PANDA BOYS”的偶像组合由七名男孩组成，成员最小的七岁，最大的也仅有11岁，上周五宣布出道后，连日遭官媒批评。其中，新华社旗下《半月谈》发文称，八岁便踏入娱乐圈，“天府少年团”的出道让人们感到惊诧的同时，也再一次将偶像低龄化的问题摆在人们面前。