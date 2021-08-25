国药：疫苗加强针无安全问题 可优先为特殊人群接种 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 德尔塔变种毒株席卷全球，是否需要接种加强针的话题备受关注，中国国药集团中国生物首席科学家张云涛说，从该集团在阿联酋开展的试验来看，加强针的安全性没有问题，未来为特殊人群择机开展加强针接种应该是优先选项。据观察者网报道，张云涛说，从目前的数据来看，无论采用何种技术路线，针对冠病病毒的疫苗，接种半年左右后，抗体水平都会下降。综合各类数据看，中国生物灭活疫苗也是如此。因此，“从老百姓的角度讲，未来首先应该选择接种加强针”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 德尔塔 加强针 中国国药集团 中国生物首席科学家 张云涛 阿联酋 试验 特殊人群 涉嫌违反国安法 传何韵诗遭执法部门盯上 中央宣讲团在港展开“十四五”规划纲要宣讲会