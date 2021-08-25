国药：疫苗加强针无安全问题 可优先为特殊人群接种

德尔塔变种毒株席卷全球，是否需要接种加强针的话题备受关注，中国国药集团中国生物首席科学家张云涛说，从该集团在阿联酋开展的试验来看，加强针的安全性没有问题，未来为特殊人群择机开展加强针接种应该是优先选项。

据观察者网报道，张云涛说，从目前的数据来看，无论采用何种技术路线，针对冠病病毒的疫苗，接种半年左右后，抗体水平都会下降。综合各类数据看，中国生物灭活疫苗也是如此。因此，“从老百姓的角度讲，未来首先应该选择接种加强针”。