开打三天四人猝死 台登记接种高端疫苗者“爽约率”大增

台湾昨天没有本土冠病确诊病例，也是5月9日之后相隔108天再度“加零”。防疫警戒已从7月27日调降二级至9月6日，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中称，9月7日后可能放松管制。

台湾时隔108天后本土病例再度清零，但台产高端疫苗开打三天以来四人猝死，令预约接种该疫苗的“爽约率”增加，在野党领袖纷呼吁暂停施打。

受访评论员认为，民进党政府疫苗策略失当，是招惹民怨的重大施政败笔，肯定冲击明年底的县市长选举。

台湾昨天（8月25日）没有本土冠病确诊病例，也是5月9日之后暌违108天再度“加零”。防疫警戒已从7月27日调降二级至9月6日，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中称，9月7日后可能放松管制。

不过，本土高端疫苗周一（23日）开打后的三天内已有四人猝死，引起民间热议和疑虑。四名死者包括55岁马来西亚旅台网络作家陆之骏，基隆41岁女子、新北市39岁男子和桃园40多岁糖尿病患者。

相比下，阿斯利康与莫德纳疫苗于3月22日和6月9日分别开打后，只在施打81天和24天后，才分别出现第一起死亡案例。

台湾已有660人在接种疫苗后死亡，另有830人染疫身亡，病例死亡比高达5.2，高居世界第九位。

本土私人企业研发的高端疫苗未完成第三期实验，无法证明保护力数据，也未获国际认证，却获执政党强力护航为“爱国疫苗”，如今开打后状况连连，徒增民众疑虑，许多人干脆弃打。

周一预约接种没到场的爽约率为7.2％，第二天扩大到11.6％。周一共有16万7268人接种高端，周二剧减5万多人至11万2882人。

民众对高端疫苗的信心危机，也呈现在“疫苗施打意愿登记”平台的数据上。本月初，选择高端（包括单选和复选混打）者一度多达100万人，本月21日跌至75万6505人。

单选高端者，更从本月11日的18万5470人，惨跌至区区5万8301人，在全台登记要打疫苗的1363万5491人中，只占总数的0.43%。

江启臣赵少康呼吁立刻停打高端

截至前天，指挥中心共提供86万7464剂高端疫苗，却在三度开放预约、降低年龄到20岁后，只吸引到75万2484人预约，还剩11万多剂无人问津。台湾卫生福利部已在5月30日“超前部署”订购500万剂高端疫苗，目前看来明显供大于求。

在野的国民党主席江启臣和蓝军言论领袖赵少康都呼吁立刻停打高端，查明真相。

在民众对本土疫苗充满疑虑之际，《联合报》独家报道，民间捐赠的第一批德国BioNTech疫苗（简称BNT，新加坡称辉瑞／复必泰）有望于下周抵台，数量介于150万剂到200万剂。

对于这批疫苗将印上中国大陆代理商使用的“复必泰”中文字，陈时中在记者会上回应时，一改过去坚持不接受复必泰的说法，称“防疫是唯一考量”，最重要是安全有效。

针对高端打三天有四人死亡，台湾大学公共卫生学院教授陈秀熙向《联合早报》指出，应审慎调查死因与继续观察，毕竟死亡案例的解剖报告都只显示“时序相关但未确立因果相关”。

时事评论员、网媒《美丽岛电子报》董事长吴子嘉则点评，目前的死亡解剖报告都只说明死因是器官衰竭，未进一步解释导致衰竭的原因，“看来很难证明因果关系”。

他狠批政府让一家小公司发展“高科技高资本密集”的本土疫苗生技产业，是“让小孩玩大车，看来所托非人”。

吴子嘉直言，台湾政府在国际疫苗采购、代工及本土疫苗的策略都失当，是明显的施政败笔，人民将把染疫和接种死亡的1500条人命的账全算在政府头上，“肯定严重影响2022年底的县市长选举选情”。

（记者是《联合早报》台北特派员）