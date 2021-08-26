中国官媒批美副总统 试图在东南亚与中国间制造隔阂

（北京综合讯）对于美国副总统哈里斯前天（8月24日）称中国通过胁迫和恐吓来支持其在南中国海的非法主张，中国官媒昨天发文批评说，哈里斯此言是试图在中国和东南亚国家之间制造隔阂。

《中国日报》的这一社论称，哈里斯在新加坡的演讲是对中国毫无根据的攻击。文章说，在指责中国“胁迫”与“恐吓”的同时，哈里斯故意无视自己正是在试图胁迫和恐吓地区国家，虚伪地要求他们加入华盛顿遏制中国的计划。

社论称，哈里斯声称，美国是在寻求维护该地区基于规则的秩序，但她忽略了一个事实，即该地区的国家已经非常清楚，这是美国试图让他们遵守的规则，而美国所遵循的所谓规则，其实是允许它任意诋毁、压制和胁迫其他国家。

文章说，东南亚国家在过去几十年里保持了长期的和平与稳定，取得了显著的社会经济进步，这是共同努力和更广泛区域合作的结果。

这些国家中，没有一个愿意把自己的未来押在美国的空洞承诺上。

该报另一篇评论文章则称，中国与周边国家在南中国海存在领土争议，但双方一致同意，以和平方式解决争议，开展海上合作，维护地区稳定，有关南中国海行为准则的谈判正在进行中，可能很快就会最终确定，如果美国希望利用南中国海问题疏远中国和包括越南在内的地区邻国，“那是白日做梦”。

哈里斯正在展开为期七天的亚洲访问，继周二访问新加坡后。她昨天在河内与越南国家主席阮春福会面时说，需要找出方法向北京加大施压，确保中方遵守联合国海洋法公约，挑战北京的霸凌行为和过份的海洋声索。