又掀民主定义之争 中国指美对民主定位错误将导致分裂

中共中央外办副主任刘建超批评，美国“没有搞清楚什么是真正的民主，也没有搞清楚世界上的民主是有不同形式加以实践的”。

在中美意识形态冲突加剧的背景下，中国官方再次展开“民主定义之争”，斥责美国对民主的定位是错误、有害的，最终将导致国际社会分裂与对抗。

中共中央外办副主任刘建超昨天在《中国共产党的历史使命与行动价值》文献发布会上回应媒体提问时，驳斥中美竞争是民主与专制制度之争的指控，并阐明中共对民主的定义。他批评，美国“没有搞清楚什么是真正的民主，也没有搞清楚世界上的民主是有不同形式加以实践的”。

美国民主党政府自年初上任以来，高举民主旗帜团结盟友与伙伴。不少分析提醒，中美博弈上升至意识形态竞争的风险持续加大；美国总统拜登本月初已向民主国家发出国际民主峰会邀请，峰会目标包括推动民主国家共同抵御专制。

刘建超：一个国家实现何种民主应由其人民决定

刘建超指出，有人想把自己国家的制度和民主模式强加给其他国家，“这本身就不符合民主的原则”。一个国家实现什么样的民主，应由这个国家的人民决定和选择，而不是由其他国家说了算。中共因此认为，美国提出的民主定位是错误、有害的，“最终将导致国际社会的分裂甚至是对抗”。

在美国民主制度因年初的国会山事件和本月的阿富汗撤军争议接连受到外界质疑的背景下，刘建超称，中国的民主制度证明是成功的，给占世界人口五分之一的国家带来经济社会的发展，和人民生活水平的提高，同时也给世界的发展带来重要机遇。“美国对此应该持一种欢迎的态度，而不是一种排斥的态度”。

刘建超阐明，中共的领导和社会主义制度也包括民主制度，这是中国人民在历史进程中作出的重要选择。中国人民对自己的民主制度“高度认同、坚决拥护，对我们自己的制度充满了信心”。

否定少数国家提出以规则为基础国际秩序

西方一些国家近年来提出“维护以规则为基础的国际秩序”，指责中国挑战现有国际秩序，对其他国家实施胁迫；中共总书记、中国国家主席习近平1­月在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，则明确提出要改革和完善全球治理体系；至于这是否意味着中共将拒绝现有国际秩序和规则，刘建超回应《联合早报》提问时，否定了少数国家提出的“以规则为基础的国际秩序”。

他指出，少数国家所主张的“国际秩序”是以军事同盟为基础、以意识形态为导向、以他们制定的规则为标准，目的是为维护一些少数国家在世界上的主导地位，企图把广大发展中国家排斥在国际体系和全球治理体系之外。

针对西方的“中国胁迫论”，刘建超不点名反指美国企图包揽国际事务、在国际上搞小圈子，把世界推向分裂和对抗；并表明，中共坚持开放包容、坚持以国际法则为基础、坚持协商合作、坚持与时俱进，并且“始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者”。

中共中央统战部副部长许又声也在会上驳斥中共通过统战工作对西方国家进行渗透的指控，抨击敌对势力“揣着明白装糊涂”，肆意诬蔑诋毁，“充斥着僵硬的冷战思维和意识形态的偏见”。

他接着说明，中共重视发挥海外侨胞和留学人员融通中外的桥梁纽带作用，目的是促进中国与世界各国开展人文交流，发展友好关系，增进相互理解和友谊。

许又声强调，中共“从不干涉别国的内政，也从不输出意识形态和社会制度”。他重申，中国的统一战线工作都是在阳光下堂堂正正开展的，并且将不断巩固和发展最广泛的统一战线。

（记者是《联合早报》北京特派员）