中财办：共同富裕不是杀富济贫 财富第三次分配是自愿并非强制

中国着力促进“共同富裕”，引起官方可能“杀富济贫”的讨论；中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀表明，官方不搞“杀富济贫”，财富的第三次分配并非强制。

中央财经委员会在本月17日的会议上，为中国迈向共同富裕提出政策大纲，提出构建财富“三次分配”的制度安排，令共同富裕如何推进的课题受到舆论关注。