中国政情

中财办：共同富裕不是杀富济贫 财富第三次分配是自愿并非强制

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

发布 / 2021年8月27日 5:00 AM

中共中央财办昨天在《中国共产党的历史使命与行动价值》文献发布会上阐明了中共对“共同富裕”的定义和其实现途径。（互联网）
中共中央财办昨天在《中国共产党的历史使命与行动价值》文献发布会上阐明了中共对“共同富裕”的定义和其实现途径。（互联网）

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中国着力促进“共同富裕”，引起官方可能“杀富济贫”的讨论；中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀表明，官方不搞“杀富济贫”，财富的第三次分配并非强制。

中央财经委员会在本月17日的会议上，为中国迈向共同富裕提出政策大纲，提出构建财富“三次分配”的制度安排，令共同富裕如何推进的课题受到舆论关注。

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