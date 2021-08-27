中国政情 中财办：共同富裕不是杀富济贫 财富第三次分配是自愿并非强制 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 中共中央财办昨天在《中国共产党的历史使命与行动价值》文献发布会上阐明了中共对“共同富裕”的定义和其实现途径。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国着力促进“共同富裕”，引起官方可能“杀富济贫”的讨论；中共中央财办分管日常工作的副主任韩文秀表明，官方不搞“杀富济贫”，财富的第三次分配并非强制。中央财经委员会在本月17日的会议上，为中国迈向共同富裕提出政策大纲，提出构建财富“三次分配”的制度安排，令共同富裕如何推进的课题受到舆论关注。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 共同富裕 杀富济贫 中共中央财办 韩文秀 第三次分配 社会主义 民营企业 外资企业 《中国共产党的历史使命与行动价值》 慈善 速读中华 孟晚舟遭扣押昨天满千日 中国驻加大使严厉谴责加方“错误行径”