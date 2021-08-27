称想把真实经历写成书 弑母案被告前北大生吴谢宇判死刑

（福州／上海综合讯）北大学子弑母案昨天（8月26日）公开判刑，被告吴谢宇数罪并罚，被判执行死刑。

据福建省福州市中级法院官网消息，该法院昨日以故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定对吴谢宇执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金10万3000元（人民币，下同，2­万1499新元）。

曾评为北大“三好学生”

吴谢宇现年26岁，学业成绩一直名列前茅，2012年保送北京大学，大一时被评为“三好学生”。他2014年9月参加某机构GRE培训，由于成绩位于全球前5%，获得6000元的奖学金。

吴父2010年因肝癌去世，据澎湃新闻报道，吴谢宇在去年12月的庭审中透露，父亲去世后他内心世界很孤独，产生了杀死母亲谢天琴并自杀的想法，认为这样就可以与父亲团圆。但在杀害母亲、看到现场的惨状后，他放弃了自杀的念头。

法院审理查明，吴谢宇早在2015年上半年，就网购了作案工具。等到7月10日，他趁母亲回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击母亲的头面部，致其死亡。吴谢宇随后在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。

弑母后，吴谢宇向亲友隐瞒母亲被杀害的真相，虚构母亲陪同自己出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元，并成为重庆一家夜店的男模。

为逃避侦查，吴谢宇买了10余张身份证件，用于隐匿身份。其母亲的尸体直到2016年2月才被发现，吴谢宇则在潜逃三年后，于2019年4月被捕。

法官：经长时间预谋 手段残忍违背人伦

法院认为，吴谢宇为实施故意杀人，经过长时间预谋，主观恶性极深，手段残忍。弑母的行为违背人伦，践踏人类社会的正常情感，到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以从轻处罚，遂作出上述判决。

据媒体形容，作为昔日的北大高材生，吴谢宇去年在庭审期间引经据典，逻辑清晰，连续发言20分钟，思维十分缜密，但多次痛哭，声称希望被判重罪，但不想被判死刑，说自己“还能劳动”，还表示想把真实的经历写成一本书。他的表现是真实的心路历程，还是高智商的他为求轻判而做出的自我辩解，引起网民的讨论。