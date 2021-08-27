港立法通过征收垃圾费 18个月准备期后再定生效日 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 香港市民日后弃置家居垃圾，必须购买指定垃圾袋，当局将以容量来征费，工商垃圾则以重量来计算。图为中环一带清理垃圾的工人。（中通社） 字体大小: 小 中 大 在讨论了都市固体废物征费16年后，香港立法会昨天（8月26日）三读通过垃圾征费草案，将设18个月的准备期，过后再落实正式生效日期，届时市民弃置家居垃圾将以每公升0.11港元（0.019新元）征费。家居垃圾每公升征收0.11港元综合中通社与明报网报道，香港立法会是以37票赞成、1票反对通过上述修订条例草案，港府对此表示欢迎，指法案获通过标志着香港减废新里程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港立法会 三读通过 垃圾征费草案 减废减碳 循环经济 速读中华 孟晚舟遭扣押昨天满千日 中国驻加大使严厉谴责加方“错误行径”