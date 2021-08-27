港立法通过征收垃圾费 18个月准备期后再定生效日

在讨论了都市固体废物征费16年后，香港立法会昨天（8月26日）三读通过垃圾征费草案，将设18个月的准备期，过后再落实正式生效日期，届时市民弃置家居垃圾将以每公升0.11港元（0.019新元）征费。

家居垃圾每公升征收0.11港元

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综合中通社与明报网报道，香港立法会是以37票赞成、1票反对通过上述修订条例草案，港府对此表示欢迎，指法案获通过标志着香港减废新里程。