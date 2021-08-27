孟晚舟遭扣押昨天满千日 中国驻加大使严厉谴责加方“错误行径”

（北京综合讯）华为首席财务官孟晚舟被加拿大扣押昨天（8月26日）满千日，中国驻加大使当地时间25日与她通话，严厉谴责加方的“错误行径”，中国外交部昨天也痛批加国“沦为美方对中国公民实施政治迫害的帮凶”，显示中加紧张关系在孟晚舟引渡案宣判前进一步升级。

据中国驻加拿大大使馆网站的发布，大使丛培武在通话中称，中国政府坚决维护中国公民和企业的正当合法权益，任何试图霸凌、欺压中国人民的行径都“必将遭到痛击”。

中国外交部：是政治事件 美国一手策划加拿大是帮凶

中方将继续敦促加方正视自身严重错误、正视有关事件的政治性质、正视中方严正立场、正视14亿多中国人民的强大民意，尽早作出释放孟晚舟的正确决断。

丛培武也请孟晚舟坚定信心，保重身体，又指“我们期待着你早日平安回家”。

中国外交部发言人汪文斌昨天则在例行记者会上说，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，本质是美国一手策划、加拿大帮凶实施、针对中国公民的政治迫害，是对中国企业的蓄意打压。

汪文斌说：“试问，加方还有没有是非观？加方口口声声的捍卫人权何在？加方为美国火中取栗的做法损人不利已，只会得不偿失。”

加拿大是否应将孟晚舟引渡到美国的聆讯上周在温哥华结束，加拿大法院将在10月21日公布裁决日期。作为两国目前紧张关系的症结所在，孟晚舟案的判决结果无疑将影响中加关系的走向。

另据彭博社引述知情人士称，本月11日被辽宁省丹东市中级人民法院以间谍罪判处11年徒刑的加拿大商人迈克尔·斯帕弗，已在周一（23日）向中国法院提起上诉。