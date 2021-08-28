杜大伟：两国贸易纷争没解决 中美首阶段贸易协议 进一步损害美国及其盟友利益 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 资深美中经济关系专家杜大伟（David Dollar）认为，中美第一阶段贸易协议不但没有解决两国间的贸易纷争，反倒进一步损害美国及其盟友利益。他呼吁中美在协议到期后重启高层经济对话，但同时悲观预测，美国总统拜登在国内政治压力下难以推动这项议程。曾任美国财政部驻华特使、现为美国智库布鲁金斯学会高级研究员的杜大伟，昨天线上出席中国—北美经济论坛上时指出，第一阶段贸易协议为中国定下了无法实现的目标，而且没有解决市场准入、知识产权保护和补贴国有企业等深层贸易矛盾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美贸易 第一阶段贸易协议 关税 贸易战 谈判 指违反公平和隐私 英监管部门再对中国国际电视台开罚 中国两部门明确“996”工作制度属违法