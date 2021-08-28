杜大伟：两国贸易纷争没解决 中美首阶段贸易协议 进一步损害美国及其盟友利益

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来自 / 联合早报

文 /
陈婧

发布 / 2021年8月28日 5:00 AM

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资深美中经济关系专家杜大伟（David Dollar）认为，中美第一阶段贸易协议不但没有解决两国间的贸易纷争，反倒进一步损害美国及其盟友利益。他呼吁中美在协议到期后重启高层经济对话，但同时悲观预测，美国总统拜登在国内政治压力下难以推动这项议程。

曾任美国财政部驻华特使、现为美国智库布鲁金斯学会高级研究员的杜大伟，昨天线上出席中国—北美经济论坛上时指出，第一阶段贸易协议为中国定下了无法实现的目标，而且没有解决市场准入、知识产权保护和补贴国有企业等深层贸易矛盾。

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