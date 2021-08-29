学者：美情报机构无法得出确切结论 中美对冠病溯源针锋相对将翻页

美国国家情报总监办公室前天公布了冠病溯源非机密报告，中国外交部副部长马朝旭昨天指这是“一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可信度”，他称中国已向美方提出严正交涉。

美国公布冠病溯源报告摘要，披露该国情报界对病毒起源存在分歧后，中美再度在病毒溯源问题上隔空交锋，但受访学者研判，由于美国情报机构无法对病毒起源得出确切结论，双方在冠病溯源上的针锋相对将会翻页。

根据美国国家情报总监办公室前天（8月27日）公布的冠病溯源非机密报告摘要，美国情报机构研判，病毒并非被作为生化武器开发。多数机构也认为，病毒并非来自基因工程；此外，冠病暴发前，中国官员事先并不知道该病毒。

不过，对于病毒源头，情报机构意见分歧，认为人类自然接触到受感染的动物，以及病毒与实验室有关，两种假设均合理。

摘要指出，要对冠病起源做出结论性评估，很大程度上需中国合作，北京却继续阻挠全球调查，拒绝分享信息还指责美国等其他国家。

“这些行为一部分反映了中国政府自身不确定调查可能带来的结果，以及对于国际社会利用该问题对中国施加政治压力感到沮丧。”

美国总统拜登今年5月要求美国情报机构花90天时间调查冠病起源，他于本周收到调查报告。

白宫网站前天发表拜登声明说，关于这场大流行起源的关键信息在中国，但从一开始，中国政府官员就设法阻止国际调查人员和全球公共卫生界成员获取这些信息。

“时至今日，即使这场流行病造成的死亡人数仍在攀升，中国继续拒绝关于透明化的呼吁，并隐瞒信息。”

拜登表明，将继续与志同道合的伙伴一起向中国施压，要求中国分享信息、与世界卫生组织合作展开基于证据、由专家领导的第二阶段冠病溯源调查。

中国外交部副部长马朝旭昨天就美国情报部门的溯源报告发表谈话，指这是“一份彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可信度”。他称，中国已向美国提出严正交涉。

马朝旭也反指美国拒绝回应对德特里克堡生物实验室以及美国200多个海外生物实验基地等合理怀疑，试图掩盖真相，逃避责任。

中国驻美大使馆则在一份声明中，谴责美国对中国进行有罪推定，是为推卸自身抗疫失败责任、向中国甩锅推责。声明也指责美国自身对溯源讳莫如深，“把溯源大门关得死死的”。

中国近期大力构建另一种实验室泄露论述，把矛头指向美国德特里克堡生物实验室。官媒《环球时报》上月发起网络请愿，要求世卫对该实验室展开调查，该请愿据称收到2500万个签名。中国常驻日内瓦代表陈旭本月24日致函世卫总干事谭德塞，要求调查德特里克堡生物实验室。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》采访时判断，由于美国情报部门的调查没有得出结论，拜登政府估计不会在该问题上继续大做文章，下来很可能会推动世卫向中国施压。他说：“美国不会放弃这张牌，但不会冲在最前面”。

下一阶段调查有望回到以世卫为主导科学问题

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时也指出，拜登要求情报部门展开溯源调查，一定程度上是为应对国内的鹰派，现在拜登和他的团队可能已有结论，即在该问题上继续纠缠，没有更多好处。

李明江不排除美国一些机构和官员仍会就此批评中国，“但它不再是中美针锋相对的政治问题”。

他判断，下一阶段的溯源调查有望去政治化，回到以世卫为主导的科学问题。

世卫和中国专家今年初在疫情暴发一年多后，到中国展开溯源调查，得出病毒从实验室泄露“极不可能”的结论。世卫上月初公开呼吁中国配合展开第二阶段调查，中国抨击这是“对科学的傲慢态度”。

针对第二阶段溯源调查，吴心伯认为，中国的立场是世卫对中国的调查已经结束，第二阶段应该是对包括美国在内的其他国家进行调查，中国也会争取更多国家支持这一主张。

（记者是《联合早报》 ）