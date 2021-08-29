香港政情

中国多个部委中央宣讲团访港 分析：为敦促港与北京步调一致

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月29日 5:00 AM

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中国多个部委组成的中央宣讲团上周访港，表面上是为了宣讲国家的“十四五规划”纲要，但有分析认为，京官此行的深层用意是敦促香港与北京步调一致，并表达了中央对港府未能从国家大局出发推进政策的不满。

据《南华早报》报道，带领中央宣讲团的中国国务院港澳办副主任黄柳权于8月23日在首场宣讲会上致辞时就强调，特区政府官员的职责，除了管治好、发展好特区外，也要在满足市民对美好生活期待等方面承担重要责任，“要善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题、为民众办实事、团结方方面面的力量”。

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