香港政情 中国多个部委中央宣讲团访港 分析：为敦促港与北京步调一致 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国多个部委组成的中央宣讲团上周访港，表面上是为了宣讲国家的“十四五规划”纲要，但有分析认为，京官此行的深层用意是敦促香港与北京步调一致，并表达了中央对港府未能从国家大局出发推进政策的不满。据《南华早报》报道，带领中央宣讲团的中国国务院港澳办副主任黄柳权于8月23日在首场宣讲会上致辞时就强调，特区政府官员的职责，除了管治好、发展好特区外，也要在满足市民对美好生活期待等方面承担重要责任，“要善于破解香港发展面临的各种矛盾和问题、为民众办实事、团结方方面面的力量”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中央宣讲团 一国两制 十四五规划 国务院港澳办副主任黄柳权 陆港关系 传被全网封杀后飞往法国 媒体：赵薇更新IG显示人在北京 云南省响应“三孩政策” 停办《独生子女父母光荣证》